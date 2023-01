Pescara, Mesik è ufficiale

Ivan Mesik è un nuovo giocatore del Pescara. E' arrivata l'ufficialità: il difensore centrale slovacco è stato acquistato dai danesi del Nordsjaelland, ma negli ultimi mesi aveva giocato nella serie A norvegese. Il calciatore è arrivato in città da qualche settimana e si allena già da tempo con la squadra di Colombo. Per caratteristiche, ricorda molto l'infortunato Pellacani. E proprio per sostituire l'ex Virtus Verona che il ds Delli Carri si è rivolto ai danesi per avere il suo cartellino. L'acquisto di Mesik a titolo definitivo. La società biancazzurra pagherà per il cartellino 100mila euro in caso di promozione in serie B. Non solo: il 50% in caso di rivendita futura del difensore spetterà al club danese. Per Mesik un contratto fino al 30 giugno 2025 (con opzione a favore del club per l’anno successivo). Ingaggio di 35mila euro netti per i prossimi sei mesi, con possibilità di aumento nelle stagioni successive in base al rendimento e alla categoria. Il nuovo giocatore del Pescara potrebbe essere già a disposizione di Colombo per la gara di sabato prossimo all'Adriatico contro il Latina (ore 14.30): la società è in attesa del transfer.