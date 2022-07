Pescara, ecco Milani, il pendolino della fascia sinistra: "Onorato di vestire questa maglia"

Il Pescara ha nuovo pendolino sulla fascia. Il 2001 Lorenzo Milani, arrivato dal Pontedera e blindato con un triennale dal Delfino, è pronto a mettere il turbo sulla fascia sinistra. S’ispira a esterni ultra offensivi, e questo fa ben sperare i tifosi biancazzurri. “Marcelo e Bale, nella fase offensiva, sono stati i miei modelli d’ispirazione. Mi piacciono i giocatori tecnici e dalla mentalità propositiva”, dice Milani a Palena prima di debuttare con la sua nuova squadra. Arriva dalla gavetta: le giovanili dell’Empoli, grande palestra del calcio italiano, il prestito in serie D a Grosseto e la stagione d’apprendistato nei professionisti a Pontedera. “Aver iniziato da giovanissimo nei dilettanti mi ha dato tantissimo e mi darà ancora tanto in futuro – racconta Milani dal ritiro di Palena – . Iniziare a giocare da subito con i grandi mi ha formato come giocatore e come uomo. Empoli poi non si discute: a livello giovanile ha sfornato tanti calciatori importanti, anche della mia annata, ed essere stato parte di quel mondo e di quel progetto tecnico per me resterà sempre un grande onore”.

Prima fase del precampionato con il Pescara: le impressioni? “Le cose stanno andando bene, mi sto trovando bene con il gruppo. Il mister è molto esigente e, anche se fa tanto caldo, ci stiamo allenando molto bene”.

I tifosi pescaresi lo ricordano bene: con il Pontedera ha segnato e sfornato un assist per la vittoria dei toscani contro il Delfino. “Una partita che ricordo bene: partivo dalla panchina e quando sono entrato volevo fortemente dimostrare il mio valore. Al ritorno, all’Adriatico, sono rimasto fuori a causa di una squalifica. Giocare contro il Pescara è stato emozionante. Ora sono contento di essere qui”.

Milani terzino con movimenti e strappi da esterno d’attacco. Può giocare nella difesa a quattro di Colombo, ma anche come quinto in un 3-5-2. “Ho fatto sia il quarto che il quinto, penso di potermi adattare bene a tutte le situazioni. In base alle esigenze del mister posso giocare ovunque. In ritiro stiamo provando la difesa a quattro”.

Il Pescara lo ha scelto e lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi. Milani primo nome fatto in estate dal ds Delli Carri e primo acquisto della nuova stagione. “Quando mi hanno dato la notizia, guardavo il telefono ed ero incredulo: non ci pensato neanche un attimo a dire di sì. Pensare che questo club ha puntato da subito su di me è stato eccezionale. E’ un onore, la storia del Pescara è grandissima: spero di far bene per la squadra e per la piazza. Cosa so dell’ambiente pescarese? Mi è bastato guardare un po’ i trascorsi di questo club per capire quanto sia importante questa maglia. Aver firmato un triennale mi riempie d’orgoglio, spero di ripagare la fiducia della società”.

Obiettivi? “Fare il meglio e puntare ad arrivare più in alto possibile”. A livello personale, Milani spera di ripercorrere il sentiero intrapreso dai suoi predecessori, oggi già arrivati nel calcio che conta, in biancazzurro: “Seguire le orme di Zappa e Bellanova? Spero che le cose vadano bene anche a me”.