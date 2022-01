Pescara, ufficiale: ecco Simone Pontisso

Simone Pontisso è un nuovo giocatore del Pescara. Scuola Udinese, il centrocampista (che esordio in A con Oddo in panchina nel 2018 con la maglia dell'Udinese, in campo al posto di Jankto nel match con l’Atalanta), arriva dal Vicenza, con cui ha giocato nelle ultime quattro stagioni in serie B.

Simone Pontisso ha collezionato anche 5 presenze in B nella Spal di Semplici, promossa in serie A. In quella squadra c’era anche Cristiano Del Grosso, attuale vice allenatore di Gaetano Auteri. Nella nazionale under 20 ha giocato con un altro ex del Delfino, il difensore Davide Vitturini.

Il comunicato ufficiale

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo a titolo definitivo con la L.R. Vicenza 1903 per le prestazioni sportive del calciatore Simone Pontisso. Il difensore classe ‘97, inizia la sua carriera nelle giovanili dell’ Udinese nel 2015. Ha esordito in serie A con i Friulani il 31 maggio 2015 contro il Cagliari per poi passare l’anno successivo agli emiliani della Spal dove giocherà una stagione per poi fare rientro a Udine e approdare a titolo definitivo al Vicenza dove ha giocato la prima parte di campionato prima di vestire i colori biancazzurri".

Sul fronte delle uscite, dopo l'annuncio della cessione di Galano al Bari, è imminente quello del passaggio di Milos Bocic in prestito alla Pistoiese. Ai saluti anche il Primavera Dyeye Baka, ceduto al Perugia.