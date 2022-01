Pescara, ufficiale: ecco Iacopo Cernigoi

Colpo in attacco del Pescara: preso Iacopo Cernigoi dal Seregno (con cui è legato fino al 30 giugno 2024). Approda in prestito con diritto di riscatto. Nato a Mantova, 27 anni appena compiuti, Iacopo Cernigoi è un centravanti di struttura, tecnico e incline a giocare per la squadra. Quest’anno ha segnato 5 gol in campionato e 2 in Coppa Italia. Cresciuto nel settore giovanile del Milan.

Il comunicato ufficiale

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società U.S. Seregno Calcio 1913 per il prestito con diritto di opzione del calciatore Iacopo Cernigoi.

L’Attaccante classe ‘95, inizia la sua carriera nelle giovanili del Mantova nel 2011 per poi passare al Milan fino al 2014. Inizia tra i professionisti nella stagione 2014/15 prima con la Pro Sesto e nella stagione successiva con la Virtus Verona. Ha fatto il suo esordio in Serie B con il Vicenza il 27 agosto 2016 in una partita contro il Carpi. Nel 2019 firma con la Salernitana e viene subito ceduto in prestito al Rieti per poi passare sempre con la formula del prestito alla Sambenedettese prima e alla Juve Stabia poi fino al passaggio a titolo definitivo al Seregno nel 2021 dove ha giocato la prima parte di stagione prima di vestire i colori #BiancAzzurri".