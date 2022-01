Pescara, ultime ore di mercato: arriva Cernigoi, Galano al Bari e De Marchi al Sudtirol

Ecce bomber. Arriva Iacopo Cernigoi alla corte di Gaetano Auteri. Il Pescara ha preso, in prestito con diritto di riscatto, il goleador del Seregno, 27 anni mantovano. Cernigoi nel girone A, con la maglia dei lombardi, ha giocato 20 partite e segnato 5 reti. Ariete di 193 centimetri, è una prima punta classica, un "pivot" in grado di far giocare la squadra e aprire varchi per gli inserimenti dei compagni, oltre che una potenza nel gioco aereo.

L'estate scorsa aveva firmato un triennale con il Seregno, che però in questa sessione di mercato ha dovuto rivedere i suoi piani e il suo budget, liberando l'attaccante ex Vicenza, Pisa, Virtus Verona e Rieti tra le tante.

L’affare è in chiusura: prestito, per ora. “Cernigoi potenziale rivale di Ferrari in attacco? Abbiamo tante partite, anche ravvicinate. Se vogliamo cercare di essere ambiziosi, dobbiamo vere giocatori intercambiabili. Stiamo per chiuderlo. Poi cercheremo un centrocampista".

Per il centrocampo, l’obiettivo è Simone Pontisso, classe ’97, in uscita dal Vicenza. E' la prima scelta, davanti a Gyabuaa del Perugia (proprietà Atalanta) che ha caratteristiche meno funzionali al calcio di Auteri.

Praticamente fatti gli affari in uscita: Galano e De Marchi sono ormai due ex biancazzurri. “Sono operazioni imbastite, speriamo di chiudere tutto in tempo. De Marchi ha già salutato i compagni e deve solo firmare, andrà in prestito al Sudtirol”.

Auteri soddisfatto dell'operazione Cernigoi in attacco: “E’ una prima punta, un giocatore di peso, non velocissimo. Forte nel gioco aereo e fisicamente prestante. Diverso da De Marchi. Giovane che deve ancora esprimere tutto il suo potenziale”, ha detto il tecnico ieri dopo la partita di Viterbo.

Intanto Sebastiani continua a parlare della cessione della società: “I tempi? Sto lavorando, se sarà oggi o tra un mese, vedremo. Ci vuole tempo per queste operazioni”.