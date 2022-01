Pescara, un obiettivo di mercato dal Foggia di Zeman: Garofalo

Aloi viaggia da Avellino verso l'Entella. Il Pescara ha un nuovo obiettivo per il centrocampo dopo l'arrivo di De Risio: arriva dalla fucina di talenti emergenti di Zeman e si chiama Vincenzo Garofalo. Il 22enne campano è monitorato da diversi club di terza serie (anche l’Ancona Matelica). Ha giocato undici partite finora con i rossoneri del boemo e, pur venendo impiegato da mezzala da Zeman, negli anni è stato spesso impiegato in un centrocampo a due, come interditore e recupera palloni. Insomma, sarebbe un buon abbinamento con Pompetti o Memushaj. Nonostante sia ancora molto giovane, ha già più di sessanta partite di C giocate in carriera. Garofalo ha il contratto in scadenza a Foggia e potrebbe liberarsi facilmente in questa sessione di mercato.

Il Pescara intanto cerca di liberare delle caselle nella lista dei 24 per far posto ad eventuali nuovi arrivi. Il Palermo potrebbe dare una mano ai biancazzurri: i siciliani hanno messo nel mirino Mirko Valdifiori (attualmente positivo al Covid e in isolamento), che piace molto al nuovo tecnico Baldini per il suo centrocampo a tre. Valdifiori non è un obiettivo dell’Avellino, tanto che il club irpino ha smentito ogni interessamento. Stesso discorso da Bolzano: il Sudtirol ha puntato su Porcino per il ruolo di regista d’esperienza.