Calciomercato Pescara, la telenovela Galano ai titoli di coda

Cristian Galano ai saluti. Il Bari è pronto a riabbracciare l'attaccante pugliese, in uscita dal Pescara. La cessione imminente di Marras e l’infortunio a Botta hanno costretto nelle ultime ore il ds biancorosso Ciro Polito a correre ai ripari e trovare un nuovo attaccante. La scelta è caduta subito sul Robben pugliese, in scadenza e fuori dal progetto di Auteri: Galano a Bari firmerà un contratto di due anni a cifre importanti e, soprattutto, avrà la possibilità di tornare a calcare i campi della serie B nella prossima stagione in caso di promozione dei Galletti. Accordo già raggiunto tra la società e il manager dell'attaccante, Pisacane. Manca l'ok del Delfino per passare alle firme e agli annunci nelle prossime ore.

Il Pescara potrebbe rimpiazzare Galano con un altro esterno offensivo: Karim Laribi della Reggina, seguito con interesse dal ds Matteassi.

Le uscite



L’uscita di Galano farebbe tirare un sospiro di sollievo ad Auteri e anche alla società, che nelle prossime ore potrebbe concentrarsi sulle ultime operazioni in uscita, quelle relative Rizzo (Messina, ma anche Pistoiese sulle sue tracce in queste ore), Bocic (Pro Sesto, Latina o Fermana, a meno che non rispunti una proposta dall’estero) e De Marchi, sempre nel mirino del Sudtirol. Se entro lunedì la società riuscisse a chiudere tutte queste cessioni, potrebbe avere il tempo necessario per stringere altre due operazioni in entrata, fondamentali per completare la rosa. Potrebbero arrivare un centrocampista e un'altra punta centrale: Misuraca del Pordenone nel primo caso, Longo o Trotta nel secondo.