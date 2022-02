Pescara, il riepilogo del mercato e la nuova rosa biancazzurra

Sei volti nuovi, otto partenze: il Pescara esce bene dal mercato di gennaio.



Gli arrivi di Iacopo Cernigoi, 27 anni, attaccante mantovano, e Simone Pontisso, 25 anni, mediano, dal Vicenza, hanno dato nuova linfa alla rosa di Gaetano Auteri.

Cernigoi è una torre di quasi due metri, ma brava anche con i piedi. Il centravanti di manovra, forte nel gioco aereo e diverso per caratteristiche da Ferrari (che è principalmente un uomo d’area, un finalizzatore), che mancava alla squadra di Auteri. Il comunicato ufficiale: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Seregno Calcio 1913 per il prestito con diritto di opzione del calciatore Iacopo Cernigoi. L’attaccante, classe ‘95, inizia la sua carriera nelle giovanili del Mantova nel 2011 per poi passare al Milan fino al 2014. Il passaggio a titolo definitivo al Seregno, nel 2021, dove ha giocato la prima parte di stagione prima di vestire i colori biancazzurri”.



Il mercato si era aperto con l’arrivo di De Risio, un fedelissimo di Auteri, in prestito dal Bari: il centrocampista ha esordito benissimo contro il Montevarchi, prima di risultare positivo al Covid. Un innesto in prospettiva quello del 2003 spagnolo Lazcano, che dopo la panchina contro il Montevarchi ha giocato la sua prima gara con la Primavera. In difesa è arrivato Ierardi, in prestito dal Vicenza: il centrale ha debuttato nel finale contro la Viterbese.

La campagna acquisti biancazzurra si è chiusa, come detto, con l’ingaggio del mediano Simone Pontisso, 25 anni, a titolo definitivo dal Vicenza, con cui ha giocato nelle ultime quattro stagioni in serie B. Curiosità: Pontissimo in B con la Spal è stato compagno di squadra di Cristiano Del Grosso, oggi vice di Auteri.



Hanno salutato Valdifiori, che ha trovato nei giorni scorsi l’accordo per la rescissione, Marilungo, girato dalla Ternana alla Pro Sesto, Rizzo, passato in prestito al Messina (ha esordito domenica scorsa con i siciliani), Galano e De Marchi. L’attaccante pugliese ha fatto ritorno al Bari, nel girone C, trasferendosi a titolo definitivo ai biancorossi, mentre l’ex Virtus Verona si è accasato al Sudtirol con la formula del prestito. Nelle ultime due ore di trattative, la società ha sistemato anche Milos Bocic, che chiuderà la stagione in prestito alla Pistoiese (inizialmente era destinato alla Fermana, che ha poi chiuso con Citro, del Bari).



RIEPILOGO



Acquisti: De Risio (c, Bari, prestito), Lazcano (c, UE Sants Barcellona, definitivo), Ierardi (d, Vicenza, prestito), Pontisso (c, Vicenza, definitivo), Cernigoi (a, Seregno, prestito).



Cessioni: Valdifiori (c, rescissione), Rizzo (c, Messina, prestito), Marilungo (a, Pro Sesto, prestito), Galano (a, Bari, definitivo), De Marchi (a, Sudtirol, prestito), Bocic (a, Pistoiese, prestito), Sanogo (c, Benevento, fine prestito), Radaelli (p, Alcione Milano, definitivo).

La rosa del Pescara

PORTIERI: Sorrentino (2000), Iacobucci (’91), Di Gennaro (’93);

DIFENSORI: Zappella (’98), Nzita (2000), Drudi (’87), Illanes (’97) Veroli (2003), Rasi (’99), Cancellotti (’92), Frascatore (’92), Ingrosso (’89), Ierardi (’98);

CENTROCAMPISTI: Memushaj (’86) Diambo (2001), Pompetti (2000), De Risio (’91), Pontisso (’97), Lazcano (2003);

ATTACCANTI: Ferrari (’95), D’Ursi (’95), Clemenza (’97), Chiarella (2002), Rauti (2000), Delle Monache (2005), Blanuta (2002) Cernigoi (’95).

Il mercato del Settore Giovanile