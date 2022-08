Pescara al rush finale del mercato: gli obiettivi

Ultimi giorni di calciomercato per il Pescara, che entro giovedì sera alle 20, momento in cui calerà il sipario sulla sessione estiva, cerca gli ultimi tasselli per completare la rosa a disposizione di mister Colombo. Il ds Delli Carri è partito oggi per Milano, dove si concentrano tutti gli addetti ai lavori nei giorni conclusivi. Questa sera il direttore biancazzurra sarà a Como per assistere a Como - Brescia e parlare con il collega lariano Ludi dei due attaccanti Gabrielloni e Gliozzi, in uscita da Como e obiettivi caldi per il Delfino. Prima di partire per la Lombardia, Delli Carri ha detto basta all'attesa per Marco Sau: il sardo non ha dato segnali e questo non è piaciuto alla dirigenza pescarese, che ora cambia obiettivo. Se a Como dovesse andar male, si farà un tentativo per Mazzocchi, del Sudtirol, 24 anni, di proprietà dell'Atalanta.

In difesa si sta per chiudere la pratica Brosco: il 31enne tornerà dal Vicenza, dieci anni dopo, firmando un contratto annuale con opzione per il rinnovo. Colombo avrà così il reparto completo e potrà concentrarsi solo al lavoro da fare dalla metà campo in su.

E' il centrocampo il punto debole del Pescara al momento. Mancano due pedine, con Aloi infortunato al ginocchio fuori un mese e Crecco pronto solo a ottobre inoltrato. Il play è la lacuna più seria nella rosa biancazzurra. Palmiero del Napoli è praticamente sfumato: non c'è accordo tra il giocatore e il club di De Laurentiis, nonostante il Delfino avesse trovato un'intesa con l'ex Cosenza e Chievo. Megelaitis della Viterbese costa troppo: 200mila euro. Il lituano vorrebbe il Pescara, ma il club laziale non si piega e chiede solo solo soldi, senza contropartite. Impossibile chiudere oggi a queste condizioni. Il vastese De Risio non tornerà dal Bari: si sta accordando con il Monopoli. E' Moscati la nuova idea biancazzurra: la mezzala del Sudtirol è in uscita e in queste ore Delli Carri proverà a trovare un accordo con lui e con il suo club per il prestito con diritto o obbligo di riscatto. Moscati ha altri due anni di contratto a Bolzano, ma è finito sul mercato. Sarà decisivo anche il giudizio di Bisoli, nuovo tecnico degli altoatesini, nelle prossime ore.