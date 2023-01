Pescara, un attaccante titolare in partenza

Lubomir Tupta con la maglia del Pescara. L’attaccante slovacco torna allo Slovan Liberec con la formula del prestito con diritto di riscatto. Arrivato proprio dal club ceco l’estate scorsa, il calciatore cresciuto nell’Hellas Verona ha avuto diverse occasioni da Colombo per incidere e imporsi all’Adriatico, ma nonostante prestazioni generose e tentativi di lasciare il segno, non è stato in grado di costruirsi una reputazione da giocatore di livello in questa serie C, pur avendo tutte le credenziali giuste. Il palo colpito contro il Foggia in avvio di partita il manifesto della sua stagione. Con il ritorno tra i titolari di Lescano, e la permanenza di Vergani, diventa difficile continuare a sostenere una squadra con un attaccante da zero gol da qui alla fine della stagione. Per questo, Delli Carri ieri a Milano ha approfittato dell’apertura dello Slovan Liberec a riportare vicino casa l’attaccante di Presov e ha chiuso l’operazione in uscita, diventata tra l’altro obbligata anche dal punto di vista numerico con l’arrivo di Rafia nei giorni scorsi, giocatore che può fare l’esterno d’attacco o il trequartista.

Via Saccani, ecco Gozzi

Ai saluti anche Saccani: il terzino destro del Sassuolo sarà girato dagli emiliani in prestito nel girone B. Si chiude per lui un’esperienza negativa con la maglia del Pescara. Arrivato dopo la grande stagione con la Vis Pesaro per esplodere da protagonista in biancazzurro, ha subito la concorrenza di Cancellotti. La partenza di Saccani aprirà le porte del Pescara a Paolo Gozzi, 23 anni da compiere, italo nigeriano, terzino destro scuola Juventus, di proprietà del Genoa, in uscita dal prestito al Cosenza in serie B (12 apparizioni in questa stagione con i calabresi).