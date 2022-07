Pescara, blitz di mercato: arriva un centrocampista dall'Avellino

Salvatore Aloi, 26 anni da compiere, centrocampista dell’Avellino è un nuovo giocatore del Pescara. Il mediano calabrese firmerà un biennale con il Delfino. Aloi nel centrocampo di Colombo può giocare da mezzala destra, non al centro, ma potrebbe tornare utile anche in caso di cambiamenti tattici e di passaggio ad un centrocampo a due (ipotesi per ora non prevista dal nuovo tecnico). Lunga esperienza (150 partite) in C per il neobiancazzurro, che a Trapani nel 2019 è stato protagonista della promozione in B con Italiano in panchina. L’affare sembrava tramontato due giorni fa a causa dell’ingaggio fuori portata del centrocampista calabrese, che ad Avellino è stato anche capitano dei biancoverdi. Poi la fiammata di questa mattina di Delli Carri, e la chiusura immediata. Manca l'ufficialità, attesa probabilmente già domani.

Operazione slegata dalla possibile cessione di Frascatore all’Avellino: i campani sono interessati al difensore in uscita da Pescara, ma il suo acquisto potrebbe essere perfezionato nei prossimi giorni. Gli irpini valutano anche altri profili in uscita dal Delfino: Ingrosso e Bocic su tutti. Intanto in riva all'Adriatico a breve arriveranno gli annunci degli acquisti di Pellacani, difensore della Virtus Verona (a titolo definitivo), e Kraja, mediano dell'Atalanta (prestito secco).

Difficili, ma ancora apertissime, le trattative per Ghion, regista del Sassuolo (è in prestito al Perugia), e Maiorino, trequartista della Virtus Francavilla.