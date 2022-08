Il Pescara ha un nuovo attaccante: è fatta per Tupta

Il nuovo attaccante del Pescara è Lubomir Tupta, slovacco, 24 anni, di proprietà dell’Hellas Verona. Il giocatore ha trovato l’accordo per un contratto triennale con il Delfino e domani sarà in città per le visite mediche e le firme di rito. Calciatore strutturato fisicamente e in grado di giocare sia da prima che da seconda punta, Tupta è reduce da una stagione in prestito allo Slovan Liberec, nel massimo campionato della Repubblica Ceca: per lui 4 gol in campionato in 22 partite (di cui la metà da titolare). I cechi lo scorso 30 giugno non hanno esercitato il diritto di riscatto e Tupta è rientrato a Verona, dove avrebbe avuto davanti a sé l’ultimo anno di contratto, senza possibilità di far parte della rosa della squadra scaligera in serie A. L’Hellas ha però conservato il diritto al 50% della futura rivendita del giocatore. L’attaccante ha fatto parte anche della promozione in serie A del Verona nel 2019, quando i veneti eliminarono il Pescara di Pillon nella semifinale play-off per poi superare il Cittadella in finale. In A con i gialloblu zero presenze fino a febbraio (stop di quattro mesi per una lesione al menisco laterale), poi dopo lo stop causa Covid la ripresa in prestito al Wisla Cracovia, in Polonia.

Nel 2020 sei mesi in B ad Ascoli, senza mai segnare, prima di trasferirsi agli svizzeri del Sion fino a fine stagione. Tupta ha fatto parte delle Nazionali giovanili slovacche fino all’Under 21. Dopo aver girovagato in Italia e in Europa, ora per il 24enne slovacco l’opportunità di rimettersi in gioco ricominciando dalla serie C, categoria in cui è chiamato a fare la differenza e lasciare il segno se davvero intende riprovare a misurarsi con il calcio che conta.