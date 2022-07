Il Pescara accelera sul mercato: si chiude per Lescano e Della Latta

Delli Carri è di nuovo in viaggio verso Milano: il ds cerca di chiudere nelle prossime ore le operazioni impostate la settimana scorsa e ottenere le firme degli obiettivi più importanti del Delfino per la prossima stagione. Mancano dieci giorni al raduno e la squadra biancazzurra è praticamente ancora tutta o quasi da costruire. Probabilmente già nelle prossime 24 ore il Pescara avrà due pezzi da novanta in più su ciui contare: Facundo Lescano e Simone Della Latta. L’attaccante italoargentino era praticamente già preso da giorni, la società biancazzurra ha preso qualche giorno di tempo per cercare di sistemare alla Virtus Entella Luca Clemenza, in modo da liberarsi di un contratto pesante e far posto poi al bomber proveniente dal club ligure. Il sì di Clemenza ieri è arrivato e l’affare è andato in posto così come il Pescara lo aveva impostato diversi giorni fa.

In chiusura anche l’acquisto di Della Latta, da noi anticipato lo scorso 28 giugno: ballavano cifre non impossibili tra la domanda della 29enne mezzala toscana e l’offerta del club per arrivare all’accordo finale. Oggi potrebbe esserci l’annuncio del suo arrivo in riva all’Adriatico da Padova con un contratto biennale. Già archiviata da giorni la cessione ai veneti di Michael De Marchi.

Intanto c'è la firma del terzino sinistro Milani sul triennale che lo lega al Delfino: il laterale arrivato dal Pontedera a titolo definitivo, classe 2001, è il primo colpo ufficiale della nuova stagione.

A breve attese anche le firme dei tre giocatori in arrivo dal Monza nell'ambito della cessione del portiere Sorrentino: Sommariva, portiere, Lombardi, centrocampista, e Siatounis, mediano o difensore centrale.