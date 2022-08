Pescara, è fatta per il nuovo trequartista

Serie C Girone C

Obiettivo centrato: il Pescara ha il suo nuovo trequartista. Il ds Delli Carri ha chiuso da poche ore l'accordo con Aristidi Kolaj, 23enne di origini albanesi, proveniente dall'Alessandria, ma cresciuto nel Sassuolo.

Il nuovo giocatore del Delfino, nelle prossime ore in città per visite mediche e firma, arriverà alla corte di mister Colombo a titolo definitivo. Il fantasista firmerà infatti un contratto triennale con opzione per un ulteriore prolungamento in caso di promozione in B dei biancazzurri.

Nella trattativa è stato inserito come contropartita il centrocampista 2002 Luca Lombardi, che era arrivato in biancazzurro nell’operazione Sorrentino col Monza. Lombardi si trasferisce all’Alessandria in prestito secco.

Intanto prosegue anche la trattativa con il Cagliari per la cessione di Veroli. Il difensore andrà in B con i sardi in prestito (oneroso) con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di promozione in A della squadra di Liverani.