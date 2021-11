Pescara, Auteri deve battere la Lucchese per evitare l'esonero

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Pescara

Ultima chiamata per Gaetano Auteri. Il tecnico siciliano si gioca la panchina del Pescara domenica pomeriggio all'Adriatico contro la Lucchese. Dopo una striscia negativa di tre giornate senza vittorie (solo un pari contro il Teramo) e una media punti da play-out (11 in 11 partite), Auteri è arrivato al bivio: ritrovare vittoria, prestazioni e gioco in un colpo solo, oppure salutare il Delfino.

La società lo ha blindato dopo il ko di Pontedera, ma sa che non potrà proseguire in caso di nuovo stop casalingo. Se la promozione diretta è già ormai saltata, una posizione play-off importante (4° posto) diventa adesso un obiettivo primario e da non fallire. E il ritardo che il Pescara sta accumulando adesso potrebbe essere fatale a primavera.

In caso di esonero di Auteri, quale mossa farà il presidente Sebastiani? Una sola, obbligata: richiamare Massimo Oddo, ancora sotto contratto fino al giugno del 2022. L'ex allenatore biancazzurro potrebbe quindi avere una terza chance alla guida del Delfino. Se non dovesse accettare l'incarico, verrebbe licenziato e a quel punto la società potrebbe investire su un nuovo tecnico. Occhio anche alle soluzioni interne (Iervese? Del Grosso?) o al ritorno di un beniamino dei tifosi, come Hugo Campagnaro, nei mesi scorsi collaboratore di Grassadonia in B.

Le ultime

Auteri ritrova Memushaj dopo la squalifica. Probabile il ritorno al 3-4-3, con l'albanese accanto a uno tra Rizzo e Pompetti. In attacco, Rauti verso una maglia da titolare a sinistra. Clemenza a destra. Galano si allena a parte e dovrebbe dare ancora forfait.

La Lucchese senza Eklu squalificato. Nel 4-3-1-2 del tecnico Pagliuca, in attacco Belloni alle spalle dell'ex Bari Fedato e Nanni. A centrocampo Minala, ex Lazio e Salernitana. L'ex biancazzurro Dumbravanu, difensore moldavo classe 2001, in panchina.

L’arbitro di Pescara - Lucchese domenica all’Adriatico sarà Sfira di Pordenone. Diretta streaming su Eleven Sports.