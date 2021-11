Pescara, media punti da incubo: la B resta un miraggio

Ventuno punti in quattordici giornate sono davvero pochi per una squadra che vuole vincere il campionato. Il Pescara, scivolato al sesto posto, viaggia ad una media di 1,5 a partita che, proiettata sulle 38 giornate di regular season, diventerebbero 57-58 punti il prossimo mese di maggio. Un bottino insufficiente per sperare di lottare per la promozione in B.

Nella passata stagione, con quel punteggio, il Cesena nel girone B è arrivato settimo. Davanti aveva la Triestina, sesta, con 59 punti, e dietro il Matelica, ottavo, a 56. In B è andato il Perugia, che ha chiuso con 79 punti, media di 2,1 a partita, stesso score del Padova, beffato dagli scontri diretti e quindi secondo. Hanno corso tantissimo anche la terza e la quarta del torneo, Sudtirol e Modena, rispettivamente 75 e 70 punti, medie di 1,9 e 1,8 a partita.



Quest’anno, almeno per ora, si viaggia ad una velocità ancora più alta (in barba a chi diceva che il girone B fosse più semplice del girone C…) con la Reggiana che ha messo il turbo e corre alla media di 2,3 punti a partita, che a maggio diventerebbero – di questo passo – 87-88 punti. Di pochissimo inferiore la media del Modena, secondo, che supera di pochissimo i 2 punti a partita (2,1), la stessa del Perugia e del Padova (2,1) che un anno fa lottavano spalla a spalla per la B diretta.

Il Cesena, terzo, ha attualmente la media di 2 punti a partita. Sul rendimento dei biancazzurri finora pesano come macigni i tre ko contro le prime delle classe, scontri diretti che avrebbero potuto cambiare i connotati della classifica di Memushaj e compagni.



I numeri di oggi e le proiezioni bocciano il Pescara di Auteri e chiamano tecnico e squadra ad un immediato esame di coscienza e a un cambio di marcia sul campo, prima che siano la società e il mercato a intervenire al loro posto con cambiamenti drastici. Così, questo è certo, il Delfino non può andare avanti, se davvero vuole avere delle chance di lottare per la promozione, che sia diretta o che passi dalla lotteria dei play-off.