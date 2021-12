Pescara, spuntano acquirenti per la società

Il Pescara potrebbe avere presto una nuova proprietà. Lo ha rivelato dagli studi di TvSei l’avvocato pescarese Marco Mattioli, manager sportivo con esperienze nel Chievo e nella FeralpiSalò come responsabile delle relazioni internazionali. Il legale ha raccontato davanti alle telecamere di un incontro avuto con il presidente Daniele Sebastiani e il vice Gabriele Bankowski dopo la partita casalinga contro la Lucchese, tre settimane fa.

“Volevo capire se ci fosse l’effettiva volontà di cedere la società. E’ stato solo un primo contatto embrionale volto a capire le loro intenzioni, nulla più. Se ci sono acquirenti per il Pescara? Sono in contatto con manager e imprenditori italiani molto seri, che hanno già lavorato nel mondo del calcio, avendo avuto un club in serie A e B: sono interessanti al Pescara, ma anche ad altre società, di cui stanno già trattando l’acquisto”, le parole di Mattioli, che ha proseguito parlando di qualche dettaglio sull’operazione: “Si tratta di una società importante, che ha un patrimonio: chi compra deve avere risorse ingenti per far fronte a tutti gli impegni. L’operazione è molto complessa”. Come si sono avvicinati e interessati al Pescara questi potenziali acquirenti? “Chi si avvicina a questa società lo fa con obiettivi precisi, non è certo uno sprovveduto. C’è il patrimonio del club, ma anche la città e la sua storia calcistica. L’ubicazione geografica di Pescara la rende molto appetibile anche a livello imprenditoriale per sviluppare anche discorsi extracalcistici che in altre città non sarebbero possibili”.