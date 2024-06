Pescara, il quarto anno di fila in C è record negativo degli ultimi 50 anni: le date ufficiali della nuova stagione

Con tanti dubbi ancora da sciogliere, il Pescara si appresta a vivere una nuova stagione in Serie C, la quarta di fila. Ed è un record negativo. Nell'ultimo mezzo secolo, infatti, per la prima volta il Pescara sarà costretto a disputare il quarto anno consecutivo in Lega Pro, la terza serie del calcio nazionale. Negli ultimi 50 anni, dunque, non era mai accaduto che il Delfino restasse lontano dalla cadetterua 3 campionati consecutivi. Non accadeva precisamente dal 1973-74, quando il Pescara di Tom Rosati riuscì nell’impresa di compiere il salto dalla D alla B in appena due stagioni (poi il Delfino tornò in C al termine del campionato 1981-82 ma ci fu risalita immediata sempre con Tom Rosati in panchina nella stagione 1982-83).L'ultima retrocessione in C prima di quella nell'anno con il trio Oddo-Breda-Grassadonia in panca fu nel 2007 e ci vollero tre stagioni per prendere l'ascensore: era il 2009-10 l'anno del ritorno nel torneo cadetto con Eusebio Di Francesco in panchina, attraverso i playoff e al termine di una indimenticabile doppia finale con il Verona. In mezzo, però, c'era stato il fallimento del club. Adesso no.

Intanto la Serie C Now ,mediante un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha diramato le date ufficiali della prossima stagione, l'annata agonistica 2024-2025. La Coppa Italia di categoria prenderà il via domenica 11 agosto 2024 con il primo turno eliminatorio della competizione, a cui farà seguito il secondo turno (sempre a eliminazione diretta) che si terrà domenica 18 agosto 2024. Il campionato, invece, comincerà domenica 25 agosto 2024. Il programma della stagione prevede lo svolgimento di 3 turni infrasettimanali (ancora da determinare) e una sosta natalizia già concordata ed ufficiale in programma domenica 29 dicembre 2024. Infine, il termine della prossima regular season è fissato per domenica 27 aprile 2025 Poi il via a playoff e playout