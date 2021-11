Pescara, Memushaj out: Zappella mezzala a Pontedera

Ledian Memushaj salterà la prossima trasferta di domenica pomeriggio a Pontedera (17.30). Auteri studia una novità assoluta dal 1': con Pompetti centrale e Rizzo, a centrocampo potrebbe toccare a Davide Zappella nel 4-3-3 che il tecnico siciliano sembra intenzionato a confermare. Le quotazioni di Diambo sono in netto calo e le prove fatte negli ultimi giorni con l’ex empolese stanno dando risultati incoraggianti per l’allenatore.

Dopo tre partite senza vedere il campo, tornerà quindi una chance importante per Zappella, che potrebbe diventare una soluzione interna anche a lunga scadenza, e non solo un tampone per uscire dall’emergenza. Auteri riflette anche sul portiere: Sorrentino sta andando benissimo, ma Iacobucci scalpita e la sua maggiore esperienza potrebbe servire in questo momento delicatissimo della stagione.

In difesa, Cancellotti e Nzita terzini, Drudi e Ingrosso verso la conferma, con Veroli non ancora al top e Illanes uscito ultimamente dalle rotazioni (dopo il derby di Coppa a Teramo). In attacco, Galano insidiato da Clemenza, mentre Ferrari al centro del tridente sembra al momento una scelta obbligata. De Marchi favorito su D’Ursi a sinistra.