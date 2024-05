Giorni bollenti in casa Pescara tra playoff, mercato e cessione della società

"Ci sono diverse trattative in corso e spero che vadano a buon fine perchè sono davvero stanco, se ci saranno le condizioni passerò la mano volentieri anche se la società gode di ottima salute ed è pronta a continuare il suo lavoro". Così Daniele Sebastiani, presidente del Pescara Calcio, nella sua ultima uscita pubblica, avvenuta in occasione della premiazione del "Miglior Biancazzurro" della stagione. La squadra sta preparando la cavalcata playoff, ma in città tengono banco le vicende della cessione societaria e le prime sirene di mercato che cantano all'indirizzo di più giocatori biancazzurri. Ma andiamo con ordine.

PLAYOFF - Martedì 7 maggio alle ore 20:30 all'Adriatico-Cornacchia il Pescara Inizierà subito gli spareggi promozione, nel turno preliminare della fase a girone con fattore campo e 2 risultati su 3 al novantesimo per passare allo step successivo. Questi gli accoppiamenti del primo turno: Gubbio-Rimini; Pescara-Pontedera; Juventus Next Gen-Arezzo. Il Delfino dunque ritrova i toscani che ha battuto all'andata e al ritorno in regular season. Il match di ritorno, all'adriatico come il turno preliminare, era il debutto di Cascione in panchina. In caso di passaggio del turno il Pescara affronterà in trasferta il Gubbio se anche i Lupi d'Umbria staccassero il pass, altrimenti ospiteranno sempre in gara secca una tra Juve e Arezzo.

MERCATO - Aloi va a scadenza e non sembra plausibile che possa rinnovare adesso, Merola e Plizzari sono destinati a salire di categoria e garantiranno entrate importanti nelle casse societarie anche se andranno riservate alte percentuali sulla rivendita ai vecchi club di appartenenza (rispettivamente Empoli e Milan).In vetrina ci sono altri giocatori: Milani (sondato già da Pisa e Bari), Mesik (piace al Venezia, ha molto mercato all'estero e a gennaio è sfumato in extremis il suo passaggio all'Heracles Almelo, A olandese) e Tunjov, ad esempio, ma anche e soprattutto di Dagasso. Sul canterano hanno messo gli occhi prima Lecce e Sampdoria, poi l'Udinese e proprio i friulani sembrano poter sbaragliare la concorrenza. Essendo cresciuto nel vivaio biancazzurro, tutta la cifra eventualmente pattuita per la cessione sarebbe da ascrivere alla voce plusvalenza.

CESSIONE SOCIETA' - Il presidente Daniele Sebastiani seriamente intenzionato a passare la mano e un proliferare di nomi accostati al Delfino per un cambio di proprietà che mai negli ultimi anni è sembrato così vicino dal realizzarsi come in questo frangente. C'è l'interesse di un fondo tedesco, che si aggiunge a quello statunitense e che sarebbe rappresentato da un avvocato milanese molto noto nel mondo del calcio che alcuni identificano nel figlio di Fabio Capello, Pierfilippo. Dopo l'esperienza alla Whiters, il figlio d'arte a fine novembre 2022 è entrato nel team di Deloitte Legal per formare e condurre la practice di diritto dello sport e sarebbe l'uomo di riferimento dei possibili nuovi investitori in questa fase. L'intenzione di questo gruppo, dopo l'apertura del canale qualche settimana fa, sarebbe quella di procedere al closing entro la fine del mese, dunque in tempo utile per programmare la prossima stagione, ma al momento è tutto celato dietro un solido patto di massima riservatezza che non consente fughe di informazioni e notizie concrete.

Per il tramite dello studio legale di Milano al quale il presidente Daniele Sebastiani si è affidato vanno avanti i contatti con il gruppo tedesco (in programma a breve una call conference) e con quello statunitense, ma la novità è rappresentata dall'interesse di un imprenditore italiano, che è già stato nel mondo del calcio in passato e che sembra intenzionato a presentare una manifestazione ufficiale di interesse nei prossimi giorni. Filtra però poco anche su questo fronte perchè tutto è coperto dal massimo riserbo. L'iscrizione al campionato, che scadrà il 4 giugno a playoff ancora in corso (la finale di ritorno è prevista in data 9), è comunque garantita dall'attuale proprietà che nel frattempo si guarda intorno anche per una sorta di Piano B, ovvero l'ingresso di nuovi soci a dar manforte all'attuale presidenza. Si parla di Luciano Campitelli come di un nome plausibile, più di quello di Andrea Pecorelli, attuale numero 1 dell'Avezzano, che nelle scorse settimane è stato a pranzo con Sebastiani. Nella circostanza il discorso è stato appena sfiorato e non sembra suscettibile di sviluppi immediati, ma non è esclusa una collaborazione tra le due società che prevede il prestito nella Marsica di alcuni tra i giovani più promettenti del vivaio biancazzurro.

L'iscrizione al campionato è dunque garantita a prescindere dal passaggio di mano, ma è chiaro che la programmazione per la prossima stagione non può partire troppo in ritardo. L'eventuale fumata bianca potrebbe arrivare in tempi non compatibili con una pianificazione della nuova stagione da parte della nuova società e dunque la progettazione del 2024-25 sarebbe affare dell'attuale management.