Pescara, ecco il mini abbonamento per le gare contro Lucchese e Pistoiese

Il Pescara chiama i suoi tifosi per le ultime due sfide casalinghe prima della sosta natalizia. Oltre al normale tariffario per le gare singole, questa settimana saranno disponibili, sul circuito VivaTicket e al Pescara Store, i mini abbonamenti.

Sarà possibile usufruire di una scontistica speciale per spingere la squadra biancazzurra in questo finale di girone di andata. Il mini abbonamento sarà valido per le prossime due gare interne: Pescara – Lucchese e Pescara – Pistoiese. I tagliandi isono in vendita da oggi online e nei punti vendita VIVATICKET dalle ore 11. Al botteghino, solo nel giorno della partita a partire dalle ore 10 e fino al termine del primo tempo.

Prezzi dei mini abbonamenti: curva 4 euro + 1,00 di prevendita; distinti 10 euro + 1,00 di prevendita.

Prezzi dei biglietti:

CURVA NORD: Tariffa unica 7,00 euro + 1,00 euro di prevendita.

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE: intero 19,00 euro – ridotto 13,00 euro + 1,00 euro di prevendita.

TRIBUNA ADRIATICA SUPERIORE LATERALE: intero 15,00 euro – ridotto 10,50 euro + 1,00 euro DI prevendita.

TRIBUNA ADRIATICA INFERIORE LATERALE “GRADINATA“: Tariffa unica 9,00 euro + 1,00 euro di prevendita.

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE: intero 35,00 euro – 25,00 euro + 1,00 euro di prevendita

TRIBUNA MAJELLA SUPERIORE: intero 25,00 euro – ridotto 18,00 euro + 1,00 euro di prevendita.

TRIBUNA MAJELLA VIP: intero 60,00 euro – ridotto 42,00 euro + 1,00 euro di prevendita

POLTRONISSIMA: intero 60,00 euro – ridotto 42,00 euro + 1,00 euro di prevendita.

La società invita tutti i tifosi a recarsi allo Stadio Adriatico con largo anticipo, al fine di evitare assembramenti e facilitare le procedure di verifica della documentazione necessaria per l’accesso all’impianto sportivo, nel rispetto delle normative sanitarie ministeriali vigenti e dei protocolli Figc.