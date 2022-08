Il Pescara presenta le nuove maglie per il campionato 2022/2023

Serie C Girone C

In vista del prossimo campionato di Lega Pro, e con la costante voglia di innovare i modelli, Erreà Sport ha presentato le nuove maglie del Pescara 2022/2023: semplicità, ma molto ricercata, è il filo conduttore dell'azienda emiliana. Classica nelle tonalità, la prima maglia propone le tradizionali strisce verticali bianco azzurre caratterizzate da un originale effetto spennellata, e da un elegante collo a polo con dettagli azzurri e blu. Su sfondo rosso, la divisa da trasferta propone una banda sulla sinistra nei tradizionali colori sociali bianco e azzurro, colori ripresi nel bordo delle maniche e nelle fianchette laterali. Mentre tutta blu, la terza maglia propone righe verticali tono su tono, sulle quali spiccano piccoli pixel in bianco che donano luce alla maglia.

I dettagli

Il collo a giro della seconda e la terza maglia è rifinito all’interno dal para-sudore personalizzato con la scritta “Noi siamo Pescara”, dalla lunetta che riprende la fantasia a seconda della maglia, e dall’inserimento in del simbolo del delfino accompagnato dalla sigla della città: “PE”. Realizzate con la tecnica della sublimazione, le divise sono realizzate in tessuto tecnico Infinity, morbido e aderente studiato per garantire massimo confort, accostato, nella parte inferiore della maglia e lungo le spalle, a un particolare inserto dotato di minuscoli microfori che assicura estrema leggerezza. Completano la realizzazione della divisa gli inserti in rete laterali studiati per donare ulteriore traspirabilità e freschezza.