Pescara, ecco il nuovo girone

Il Pescara giocherà nel girone C. Le esclusioni di Teramo e Campobasso, e i ripescaggi di Fermana e Torres, mandano il Delfino nel raggruppamento meridionale a lottare per la promozione contro storiche rivali come Foggia, Crotone e Avellino. Non solo: tra le squadre che punteranno ad un torneo di vertice ci sarà anche il Catanzaro di Vivarini, probabilmente anche la Turris dell'ex Paolo Frascatore. Suggestivo il ritorno da ex a Monopoli per mister Colombo, e anche quello da avversario di Auteri all’Adriatico da allenatore del Messina. Alla fine la Lega Pro ha messo insieme le due sarde nel girone B (Olbia e Torres), completandolo con l'anomalo inserimento dei piemontesi dell'Alessandria, restando così con un "buco" al sud, coperto proprio dal Delfino. Torneranno partite calde e trasferte attesissime dai tifosi: un trasferimento che potrebbe giovare allo spettacolo e anche ai botteghini dell'Adriatico (e degli altri stadi del girone). Domani mattina alle 12 a Roma il sorteggio del calendario in diretta tv su Raisport. La prima di campionato è in programma il 28 agosto, manca sempre meno...

Serie C 2022/2023: i gironi

Girone A: AlbinoLeffe, Arzignano Valchiampo, Feralpisalò, Juventus U23, L.R. Vicenza, Lecco, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pordenone, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Sangiuliano, Trento, Triestina, Virtus Verona.

Girone B: Alessandria, Ancona, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Gubbio, Imolese, Lucchese, Olbia, Pontedera, Recanatese, Reggiana, Rimini, San Donato Tavarnelle, Siena, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

Girone C: ACR Messina, Audace Cerignola, Avellino, Catanzaro, Crotone, Fidelis Andria, Foggia, Gelbison, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Pescara, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Virtus Francavilla, Viterbese.