Clemenza, bomber non per caso: "Pescara, con te voglio arrivare in doppia cifra"

Lunedì prossimo appuntamento a Chiavari, contro la Virtus Entella, per il riscatto. Luca Clemenza, 3 gol segnati finora, è pronto a scendere in campo per il rilancio in classifica: “Meglio non sottovalutare niente e nessuno in questo campionato, le partite sono tutte difficili - ha detto durante la presentazione del club dei tifosi "Quelli del Delfino" - . L’Entella ha un organico forte, dobbiamo essere concentrati e determinati a Chiavari. L’organico è di prima fascia, in ogni reparto. Ma non dobbiamo temere nessuno, ma non dobbiamo nemmeno sottovalutare gli avversari, che vengono da un periodo difficile. La gara è importante, sì, ma come lo sono tutte le altre. Battere l’Entella, però, potrebbe darci una spinta in più in un periodo cruciale della stagione”.

La classifica del girone B si è fatta improvvisamente più complicata per la squadra di Auteri, che fino a due settimane fa era prima da sola e oggi invece è accerchiata: la Reggiana è scappa addirittura a cinque punti di vantaggio. Un gap che rischia di diventare un problema a livello mentale per la squadra di Auteri? “Assolutamente no. Il campionato è lunghissimo per tutti, anche la Reggiana avrà dei momenti di difficoltà e farà meno punti. E noi dovremo essere bravi ad avere la regolarità per approfittarne e recuperare i punti di svantaggio attuali”.

Il Pescara è la squadra con cui sta segnando di più in carriera dopo la Juventus Primavera (45 gol in 92 partite con le giovanili bianconere). Luca Clemenza non era mai partito così bene a livello realizzativo in una stagione. Segno che l’ambiente pescarese lo stimola e lo galvanizza. Tre gol dopo cinque partite (è arrivato nell’ultimo giorno di mercato), con 276 minuti giocati, e la concreta possibilità di raggiungere, per la prima volta, in carriera nei Professionisti, lo score della doppia cifra in classifica marcatori. Sì, stavolta si può: “E’ la cosa che voglio più di tutte. Non per me ma per la squadra. Non mi è mai capitato in carriera, spero di riuscirci perché significherebbe anche che il Pescara potrebbe vincere tante partite da qui alla fine della stagione”.