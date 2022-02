Giorgio Repetto è un nuovo collaboratore del Penne

Giorgio Repetto, 68 anni, ex ds del Pescara, leggenda vivente del calcio pescarese, da alcuni giorni è un nuovo collaboratore del Penne, in Eccellenza.

Repetto, genovese ma da tanti anni pescarese d'adozione, ha dato l'ok al presidente della società vestina Andrea Marrone per una consulenza esterna da qui al termine della stagione. L'ex ds e talent scout (è stato osservatore per un decennio del Chievo e non solo) darà una mano alla società per cercare di centrare la salvezza in Eccellenza e painificare il ritorno dello storico Torneo Morandini, che a giugno si ripresenterà con una edizione di lusso, con la presenza di Pescara, Sassuolo, Atalanta e Bologna per la categoria 2009.

L'idea di avvicinare un personaggio di spessore come Repetto rientra nel progetto di crescita della società biancorossa, basato sull'identità e sulla cura dei particolari per riportare, in futuro, il Penne ai fasti del passato, quando era una delle grandi realtà del centro Italia in serie D.