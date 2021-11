Pescara, Sebastiani e Matteassi blindano Auteri. Per ora

Il presidente Sebastiani e il ds Matteassi ieri pomeriggio hanno tenuto a rapporto la squadra al Poggio degli ulivi. Un incontro dai toni aspri, alla presenza del tecnico Gaetano Auteri. La società ha ribadito ai giocatori che in questo momento c'è fiducia totale nei confronti dell'allenatore. E che l'andazzo attuale non è assolutamente tollerabile, da dirigenza e tifosi.

“Quando le cose vanno male il primo a rimetterci è sempre l’allenatore. Ma noi siamo sicuri invece che il tecnico stia lavorando molto bene, è una persona vera e ha la nostra stima. Sento critiche a me, al presidente, all’allenatore. Prendetevela con il sottoscritto, sono io il responsabile, ma lasciate stare Auteri. E Sebastiani, che è pescarese e so quanto ci tiene”, ha detto ieri intervenendo a Rete8 il ds Matteassi.

Un passaggio obbligato, quello di ieri, per la società, che in questo momento non vuole e forse non può cambiare allenatore, avendo già sul groppone il contratto pesante di Massimo Oddo, legato al club fino a giugno 2022. Ma saranno i risultati, come sempre, a decidere il futuro di Auteri: in caso di ulteriori sconfitte, la sua panchina salterebbe.

A partire dalla partita di domenica prossima all'Adriatico contro la Lucchese. però, servono una scossa immediata a livello di prestazioni e un cambio di passo in classifica. Il Pescara è settimo con 21 punti ed ha già perso ogni chance di rientrare nella lotta alla promozione diretta in B.