Pescara Calcio, cosa sta accadendo in società e i riflessi sul nuovo allenatore

Sono giorni cruciali in casa Pescara, mentre prosegue la contestazione al presidente Sebastiani. Iscrizione al campionato fatta (escluso solo l'Ancona dal Consiglio Federale dopo parere negativo della Covisoc, sarà sostituito dal neonato MIlan Under 23), adesso è tempo di scegliere l'allenatore. Ma prima si dovrà concretizzare qualcosa a livello societario dopo che Luciano Campitelli ha deciso di non entrare più nei quadri dirigenziali. Difficile che il presidente Daniele Sebastiani riesca a vendere in tempi brevi ai gruppi stranieri interessati l'intero pacchetto azionario, le ultime parlano dell'ingresso di due soci italiani ad affiancare l'attuale management con il 20% delle quote ciascuno. L'imprenditore più vicino è Rosettano Navarra, che qualche mese fa ha lasciato il Pontedera (aveva il 31%) ed ora è pronto ad entrare nel Delfino. Le quote che rileverà potrebbero anche essere superiori al 20%. Ci sono conferme chiare e nette sulla pista: la settimana che terminerà il 23 giugno dovrebbe essere quella del suo ingresso nei quadri societari. Successivamente si sceglierà il tecnico. In assoluta pole position c'è Attilio Tesser, gradito anche al nuovo socio. In caso di fumata bianca sottoscriverà un biennale e la squadra partirà per vincere il torneo o comunque per fare un campionato di vertice. Deve però prima liberarsi dalla Triestina, squadra con la quale ha un vincolo in essere fino al 30 giugno 2025. Ma liberarsi appare una formalità, perchè è nell'interesse di tutte le parte arrivare a transare. L'alternativa è Massimo Brambilla, fresco di positivissimo biennio alla Juventus Next Gen (che ha eliminato ai playoff il Delfino a domicilio) e in cerca di una nuova avventura.