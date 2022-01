Buon compleanno Giovanni Galeone: il Profeta compie 81 anni

"Se non si osa nulla, non si può vincere nulla". Eterno. Non ci sono altri aggettivi per lui. Giovanni Galeone oggi compie 81 anni. Il Profeta, l'allenatore più amato di tutti i tempi dai tifosi del Pescara, oggi spegne le candeline.

I social biancazzurri impazziti questa mattina, come sempre, per celebrarlo. L'uomo delle due promozioni in serie A, e dell'unica salvezza del Delfino nella massima serie, che con il suo 4-3-3 e il calcio verticale ha sconvolto le gerarchie del calcio italiano nella seconda metà degli anni '80 e i primi anni '90.

"A Pescara ho fatto danni, ma anche buone cose... Mi vogliono bene, c’è sempre un affetto enorme per me. Lì trovo un affetto indescrivibile. Un insieme di cose. Una città viva, dove tutte le squadre di tutti gli sport in quel periodo funzionavano. Una città fantasiosa. Non posso ricordare qualcosa senza fare torto ad altri", dice sempre della sua esperienza biancazzurra. Rimasto sempre lo stesso, mai omologato alle "evoluzioni" del calcio moderno. Una autenticità pagata negli anni, forse, in un mondo "plastificato" come quello del pallone. "La cultura nel calcio purtroppo non serve molto e a volte infastidisce", diceva in una vecchia intervista.

Non ha mai allenato una grande della serie A, anche se fu ad un passo dalla panchina del Napoli di Maradona, ma non serba rancore nei confronti di nessuno. Ha portato le sue squadre a dare spettacolo in giro per l'Italia senza mai prendersi troppo sul serio, prendendo spunto dai maestri "Liedholm. Poi magari Cruijff". Tra gli allenatori attuali, preferisce Guardiola, ma in Italia poco o nulla, ad eccezione del suo figlioccio Max Allegri.

Tra poco tornerà la bella stagione e il Gale, come da tradizione, scenderà giù dalla fredda Udine per riappacificarsi con il mondo sulla sua spiaggia di Francavilla e gustando i suoi piatti preferiti nei ristoranti di pesce della nostra riviera. Allora sì che potrà festeggiare i suoi 81 anni.

Buon compleanno Profeta.