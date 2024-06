Il Pescara cede i primi gioielli: Milani e Mesik. Ufficiale [FOTO]

Il Pescara ha già ceduto 2 dei suoi gioielli. Aspettando sviluppi concreti sul fronte società ed in attesa che venga individuato il nuovo tecnico, in data 5 giugno è ufficiale la cessione di Ivan Mesik e Lorenzo Milani all'Heracles Almelo, club olandese di Eredivisie (la serie A dei Paesi Bassi). Al Pescara oltre ad una base economica fissa andrà anche circa il 12% della futura rivendita e la cifra totale può essere ulteriormente incrementata se si raggiungessero taluni bosnus previsti nel contratto e legati ad obiettivi di squadra e presonali dei due difensori. Ivan Mesik e Lorenzo Milani hanno firmato un contratto con l'Almelo fino alla metà del 2028, con Lorenzo Milano che ha un'opzione nel suo contratto per una stagione extra. Milani saluta il Delfino dopo aver giocato 71 partite in due stagioni, nelle quali ha segnato anche cinque gol e nove assist; 48 le presenze in un anno e mezzo per lo slovacco Mesik che già a gennaio era stato vicinissimo all'Heracles.