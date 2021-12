Pescara, è Andrea Raddrizzani il possibile acquirente della società?

Un fondo inglese ricoduncibile ad Andrea Raddrizzani, 47 anni, milanese di Rho e proprietario del Leeds United e di Eleven Sports, sarebbe il possibile acquirente del Pescara.

Nulla a che vedere con il gruppo imprenditoriale legato all’avvocato Mattioli, che avrebbe in realtà già trovato in Toscana una società di serie C da acquistare e rilanciare.

L’uomo d’affari lombardo cerca invece un club italiano su cui investire, dopo che l’estate scorsa aveva avanzato un’offerta per acquisire la Salernitana in serie A (senza ricevere alcuna risposta da parte di Lotito). Qualche settimana fa, Sebastiani ha incontrato a Parma alcuni intermediari di Raddrizzani: le parti, dopo un colloquio conoscitivo, si sono date appuntamento nelle prossime settimane per approfondire il discorso. L’operazione potrebbe comprendere, infatti, non solo le quote di maggioranza del club, ma anche altre strutture legate al Pescara, come Ekk Hotel e la gestione dei campi di Silvi e Montesilvano. Nella nuova puntata del fronte societario spunta quindi una figura sicuramente importante del business legato al calcio: Raddrizzani ha acquistato il Leeds United da Massimo Cellino qualche anno fa per 100 milioni di euro, lo ha riportato in Premier e adesso valuta il club inglese 400 milioni.

Nel 2015 ha creato la sua Eleven Sports piattaforma che trasmette eventi sportivi in tutto il mondo, compreso il campionato di serie C dove oggi è impegnato il Pescara. Il suo business è nato nel 2007 a Singapore con la MP&Silva, società specializzata in marketing sportivo e diritti dei media. Nel 2016 la vendita del marchio MP&Silva ad un fondo governativo cinese gli permette d’incassare un miliardo di dollari ed entrare nel mondo del calcio da grande protagonista, acquisendo in due tranches le quote del Leeds.

Il Pescara sarà la sua nuova scommessa da trasformare in un successo imprenditoriale?