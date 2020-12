Pescara-Brescia, Galano recupera e sarà a disposizione di mister Breda

Mentre sta per terminare il conto alla rovescia per Pescara-Brescia arriva la buona notizia che Galano ha recuperato, e sarà dunque a disposizione di mister Breda nell'attesa gara di serie B in cui il Delfino dovrà confermarsi dopo l'importante vittoria casalinga contro il Monza.

Secondo le ultime notizie dall'infermeria, infatti, il giocatore biancazzurro non accusa più fastidio all’adduttore e quindi non si sottoporrà agli esami strumentali. Tuttavia, qualora non dovesse farcela, verrà rimpiazzato da Maistro.

Anche Balzano sarà convocato nonostante debba vedersela, in queste ore, con una caviglia gonfia. Al suo posto, eventualmente, scenderà in campo Guth. La partita con i bresciani è in programma all'Adriatico domani, 22 dicembre, alle ore 19.