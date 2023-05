Pescara, ecco l'avversaria al primo turno dei play-off

Sarà una sfida inedita nella storia del Pescara quella uscita dall'urna della sede della Lega Pro a Firenze pochi minuti fa. Il Delfino sfiderà al primo turno nazionale dei play-off la Virtus Verona del presidente-allenatore Gigi Fresco, che ieri ha espugnato con una vittoria clamorosa il campo del Padova, finalista delle ultime due edizioni dei play-off di serie C. La gara di andata giovedì prossimo a Verona, probabilmente alle 20.30 (orario da confermare). Lunedì 22 maggio il ritorno all’Adriatico, anche in questo caso l'orario non è stato ancora ufficializzato. Grande ex del match sarà il difensore Filippo Pellacani, che però dovrebbe saltare l'andata in Veneto a causa di un problema muscolare. Nella Virtus Verona un volto noto del calcio abruzzese: il segretario generale Gianluca De Rosa, per diversi anni dirigente del Chieti nei professionisti e da molti anni alle dipendenze del club di Fresco: per lui sarà una sorta di derby.

Le altre partite del primo turno della fase nazionale sono le seguenti: Ancona-Lecco; Gubbio-Entella; Pro Sesto-Vicenza; Cerignola-Foggia. Le teste di serie (Pescara, Lecco, Entella, Vicenza e Foggia) giocano la prima in trasferta e il ritorno tra le mura amiche.