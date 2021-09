Auteri non pensa al turno over per il Pescara: "Massima attenzione alla Viterbese"

Il pregara del tecnico biancazzurro, pronto al tour de force: "Le scelte le faremo dopo questa partita. Conta solo il Pescara, non i singoli". Pompetti out, Memushaj-Rizzo a centrocampo, Rauti verso la conferma in attacco con Galano e D'Ursi

La prima contro l'ultima. Pescara-Viterbese. Domani all'Adriatico sembra giocarsi, solo sulla carta, una partita dal pronostico scontato. Invece Auteri non si fida e ricorda ai suoi di seguire "il filo conduttore del gioco, cercheremo di mettere la partita sul binario dell’intensità e del gioco veloce. Attaccare e difendere tutti insieme dev’essere la chiave. A scendere in campo non sono i singoli, ma il Pescara". In attacco il favorito per una maglia sembra essere Rauti, verso la conferma dopo la prima da titolare della settimana scorsa: “Rauti mi è piaciuto contro il Montevarchi, sta bene e viene da una buona settimana di lavoro”, conferma Auteri. Tra le possibili soluzioni, anche l’impiego di Frascatore esterno alto a sinistra per dare fiato a Nzita o Rasi: “Lo utilizzeremo poco in questo modo, perché è un ruolo che ha ricoperto in passato. In situazioni estemporanee sì, posso farlo. Negli ultimi anni, però, ha fatto sempre difensore centrale, nell’immediato non ha il passo per giocare alto”.

Martedì prossimo si torna subito in campo, a Gubbio, poi domenica arriverà la Reggiana: il calendario condizionerà le scelte del tecnico siciliano? “Le scelte si fanno in base alla prossima partita, non a quelle successive. So quali partite dovremo affrontare e contro quali avversari, ma tutto si indirizza dalla partita contro la Viterbese”.

Il Pescara segna sempre nei minuti finali: cosa significa? “Mi è capitato spesso in carriera, perché raramente una squadra può vincere le partite al novantesimo con un tiro sbilenco. Ma non è una regola: avremmo potuto determinarle prima queste partite. E dobbiamo imparare a farlo”.