Pescara - Audace Cerignola 2-0: partita, tabellino e voti

Dimenticata la delusione di martedì scorso, il Pescara riprende la sua corsa in campionato battendo con un secco 2-0 la matricola Audace Cerignola, segnando un gol per tempo. La squadra di Colombo merita, pur rischiando qualcosa, e trova anche il gol del bomber di scorta Vergani, che chiude il match. Delfino per ora secondo, in attesa del Crotone che giocherà domani nel posticipo.

La partita

Il Pescara pronti via ha trovato davanti a sé una rete fittissima di maglie gialle dei pugliesi, schierati bassi e con linee strettissime, in cui era quasi impossibile infilarsi per imbastire azioni offensive. Ci sono voluti, però, pochi minuti per iniziare a sgretolare il muro. Crescenzi sulla sinistra (prima da titolare) per poco non è andato a pescare Lescano sul primo palo, anticipato dal portiere. Poi è toccato a Desogus andare in fuga sulla sinistra e mancare, per eccesso di egoismo, l’assist per lo smarcato Cuppone sul versante opposto. Al 17’ la prima vera palla gol del Pescara: il solito Mora sulla trequarti ha dipinto il passaggio per l’accorrente Desogus: tocco aereo in bello stile, palla che ha scavalcato Saracco, ma si è spenta qualche centimetro fuori dallo specchio.

Attivissimo il ventenne del Cagliari, che Russo sulla sua corsia non è riuscito ad arginare nella prima fase del match. Scatto sul fondo, cross che Saracco non è riuscito a trattenere, Cuppone ha mancato il tap in sotto porta, disturbato dai difensori avversari. Per il portiere del Cerignola è una giornata di straordinari. Ancora Desogus lanciato in porta da Mora, il diagonale rasoterra da ottima posizione si spegne sul fondo, con l’Adriatico tutto in piedi. Pescara tambureggiante prima della mezzora. Il destro di Lescano dalla distanza, potente ma centrale, è stato respinto a fatica sa Saracco. L’italoargentino non è entrato benissimo in partita e la conferma è arrivata sul colpo di testa da due passi incredibilmente schiacciato fuori, con il portiere battuto. La partita si è spenta per dieci minuti, con il Cerignola che ha cercato di riprendere il controllo delle operazioni. Ma il Pescara è stato sempre in agguato e, sulla spinta di Russo che ha travolto in area Crescenzi, ha trovato lo spunto per sbloccarla: rigore sacrosanto, Lescano implacabile. Uno a zero.

Il secondo tempo è stato vivace e ricco di episodi. Come il potenziale rigore non fischiato su Malcore, ammonito per simulazione tra le proteste pugliesi (espulso il direttore dell’Audace Elio Di Toro, ex giocatore del Delfino). Dopo 13’ Crescenzi avrebbe potuto chiuderla, ma ha mancato l’aggancio con il pallone davanti alla porta rimasta vuota per l’uscita incerta di Saracco. Il Cerignola non è uscito dalla partita, pur rischiando. Al 20’ con un gran destro di D’Andrea, gli ospiti hanno sfiorato il pari: la traversa ha detto no all’attaccante pugliese. Smaltita la paura, la squadra di Colombo ha deciso di chiuderla: Crescenzi come un treno sulla sinistra, palla al centro con velo di Desogus che ha liberato Vergani all’altezza del dischetto del rigore. Il rasoterra a colpo sicuro del giovane bomber appena entrato fa esplodere l’Adriatico. Non succedo più nulla nel finale, per il Pescara settimo risultato ultile consecutivo (ottavo compresa la Coppa Italia).

Pescara - Audace Cerignola 2-0: il tabellino

MARCATORI Lescano (P) su rigore al 40’ p.t.; Vergani (P) al 23’ s.t.

PESCARA (4-3-2-1) Plizzari 6; Cancellotti 6,5, Ingrosso 6, Boben 6, Crescenzi 7 (dal 41’ s.t. De Marino s.v.); Aloi 6,5 (dal 31’ s.t. Gyuabuaa s.v.), Palmiero 6 (dal 18’ s.t. Kraja 6), Mora 6,5; Cuppone 6,5, Desogus 6,5 (dal 31’ s.t. Delle Monache s.v.); Lescano 6,5 (dal 18’ s.t. Vergani 6,5). (Sommariva, D’Aniello, Kolaj, Crecco, Tupta, Saccani, Germinario). All. Colombo 7

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2) Saracco 5,5; Blondett 5, Capomaggio 6,5, Ligi 5; Russo 5, Sainz Maza 6 (dal 18’ s.t. Achik 6), Bianco 6 (dal 28’ s.t. Langella s.v.), Ruggero 6 (dal 18’ s.t. Tascone 6), D’Ausilio 6 (dal 28’ s.t. Neglia s.v.); D’Andrea 6, Malcore 5,5 (dal 45’ s.t. Vitali s.v.). (Fares, Trezza, Olivera, Allegrini, Inguscio, Botta, Farucci, Basile). All. Pazienza 6

ARBITRO Emmanuele di Pisa 6.

NOTE paganti 3.432, abbonati 1.165, incasso di 37.040 euro. Ammoniti Blondett (AC), Palmiero (P), Malcore (AC). Angoli 8-4. Recupero 4’ s.t.