Pescara-Ascoli, le formazioni ufficiali della partita dell'Adriatico-Cornacchia

Tutto pronto per il posticipo del campionato di Serie B, fischio di inizio alle ore 21

Pescara-Ascoli, le formazioni ufficiali della partita di Serie B in programma allo stadio Adriatico-Cornacchia con inizio fissato alle ore 21.

I due allenatori, Giancaluca Grassadonia e l'ex biancazzurro Andrea Sottil hanno scelto i calciatori che scenderanno in campo dal primo minuto.

Quello di stasera è un vero e proprio spareggio per evitare lo spettro della retrocessione in Serie C. Questi i 22 giocatori che prenderanno parte alla gara dal primo minuto:

Pescara: Fiorillo, Bellanova, Guth, Scognamiglio, Masciangelo, Dessena, Memushaj, Busellato, Galano, Maistro, Odgaard.

A disposizione: Alastra, Drudi, Giannetti, Valdifiori, Balzano, Rigoni, Capone, Sorensen, Nzita, Vokic, Ceter, Machin.

Ascoli: Leali, Pinna, Avlonitis, Quaranta, Kragl, Eramo, Buchel, Saric, Sabiri, Dionisi, Bidaoui.

A disposizione: Venditti, Sarr, D'Orazio, Corbo, Cangiano, Parigini, Mosti, Caligara, Danzi, Simeri, Charpentier, Bajic.