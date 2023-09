Pescara - Arezzo: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il Pescara targato Zeman vuole tornare a correre. Dopo la vittoria interna al debutto contro la Juventus Next Gen e il pari esterno di Perugia, allo stadio Adriatico-Cornacchia domani sera (sabato 16 settembre) alle ore 20:45 i biancazzurri sfidano la matricola Arezzo di mister Indiani. Punti pesanti in palio: vincere farebbe bene alla classifica e al morale. E martedì si torna in campo per il primo turno infrasettimanale, quello di Carrara contro il Sestri Levante (altra neopromossa).

CURIOSITA' - In casa i ragazzi di mister Zeman sono andati sempre a rete nelle ultime 10 partite, per un totale di 27 gol complessivi. Ultimo stop casalingo si registra contro il Foggia il 29 gennaio 2023 (non si tiene conto dei calci di rigore della semifinale playoff dell'8 giugno). Con la vittoria contro la Juventus Next Gen per 3-1, mister Zeman ha ottenuto la sua vittoria numero 399 su una panchina professionistica di un club italiano (129 in serie A – 118 in serie B – 81 in serie C – 52 in coppa Italia maggiore e Lega Pro – 13 nelle coppe europee – 6 in altri tornei post-season) una storia iniziata a Licata nel 1983 con la prima vittoria datata 24 agosto 1983, Canicattì-Licata 0-3 in coppa Italia di serie C. L’Arezzo ha subito 4 reti nelle prime due giornate di campionato, due di queste, una per partita tra Rimini e Carrarese, sono arrivate da calciatori subentranti dalla panchina.

GLI EX - Sono due nel Pescara. Si tratta di Davide Merola, 7 presenze nella prima parte della stagione 2020/21 con Andrea Camplone in panchina, e Davide Di Pasquale, che è solo transitato in Toscana in estate tra l'addio al Foggia e il passaggio al Pescara dopo aver rotto con il tecnico Indiani (ha firmato un biennale; tecnicamente è in prestito con obbligo di riscatto perchè per regolamento non poteva essere trasferito a titolo definitivo due volte nella stessa sessione di mercato). Due anche nell'Arezzo. Si tratta del ds Aniello Cutolo, che è stato giocatore biancazzurro nel Pescara di Marino e Cosmi, e di Fabio Foglia, abruzzese di Giulianova, che è cresciuto nel vivaio biancazzurro. Nel 2008 è stato vice campione d’Italia con la formazione “Berretti” del Pescara allenata da Gianfranco Norscia.

L'ARBITRO - Dirigerà la sfida Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Andrea Cecchi di Roma 1 e Andrea Pasqualetto di Aprilia, mentre il IV Uomo sarà Dario Acquafredda della sezione di Molfetta

LE ULTIME - Per la prima volta da inizio stagione mister Zdenek Zeman ha problemi di abbondanza. Il boemo ha tutta la rosa a disposizione, anche se ovviamente non tutti sono al massimo della condizione e non muterà di molto l'undici iniziale visto a Perugia. Ha recuperato Salvatore Aloi, che mercoledì in allenamento ha ricevuto un colpo dietro al ginocchio E' a centrocampo che ci sono i dubbi, proprio nel ruolo di mezzala tanto a destra quanto a sinistra. Le previsioni della vigilia parlano di Tunjov (appena rientrato dagli impegnii nternazionali con l'Estonia) ed Aloi favoriti, ma occhio alla soluzione Dagasso. Nessun problema per Pierno, che nei giorni scorsi era stato vittima del riacutizzarsi del fastidio all’inguine che aveva già accusato due giorni prima dellasfida di Perugia. Sarà della partita, ma a gara in corsa potrebbe rifiatare per far esordire Floriani Mussolini. Anche Vergani e Cangiano in avanti scalpitano e potrebbero avvicendare in corso d'opera Cuppone ed Accornero. Arezzo privo dell’esterno mancino Emiliano Pattarello fermato per un turno dal giudice sportivo. Candidato alla sostituzione l’ex mantovano Filippo Guccione nel collaudato sistema di gioco 4-2-3-1. In settimana test di lusso per i toscani col Bologna a Casteldebole, chiuso con una onorevolissima sconfitta di misura.

LE PROBABILI FORMAZIONI - Pescara (4-3-3): 22 Plizzari; 18 Pierno, 13 Brosco, 24 Mesik, 2 Milani; 8 Aloi, 6 Squizzato, 17 Tunjov; 10 Merola, 29 Cuppone, 11 Accornero. All. Zeman

Arezzo (4-2-3-1): 22 Borra 14 Renzi, 25 Masetti, 6 Polvani, 27 Coccia; 16 Eklu Mawuli, 5 Bianchi; 7 Guccione, 8 Settembrini, 19 Iori, 28 Gucci. All. Indiani

DOVE VEDERE LA PARTITA - Pescara - Arezzo, partita valida come terza gara del girone B Lega Pro, in programma sabato 16 settembre alle 20.45 allo stadio Adriatico, sarà trasmessa in diretta su Sky Sports e in streaming su Now