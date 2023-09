Il Delfino torna all'Adriatico: i prezzi dei biglietti per Pescara-Arezzo e dove acquistarli

La trasferta del Curi di Perugia, che ha portato a 4 i punti totalizzati dal Delfino in 2 gare di campionato, è già da archiviare e tutto l'ambiente biancazzurro è già proiettato alla terza giornata del campionato lega C Now, che ha in programma PESCARA – AREZZO. La partità si disputerà allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia di Pescara in data sabato 16 settembre 2023, alle ore 20:45, ed i tagliandi per assistere dal vivo al match saranno messi in vendita su tutti i circuiti Vivaticket nella giornata di martedì 12 settembre 2023 a partire dalle ore 10:00.

Punto vendita The Official Store Pescara Calcio situato in via Carducci 69 resterà aperto dal martedì al sabato e dalle ore 10:00 alle ore 13:00 di mattino e dalle ore 16:30 alle ore 20:00 nel pomeriggio.

situato in via Carducci 69 resterà aperto dal martedì al sabato e dalle ore 10:00 alle ore 13:00 di mattino e dalle ore 16:30 alle ore 20:00 nel pomeriggio. Punto vendita Botteghino Stadio aperto il solo giorno gara a partire dalle ore 10:00.

COSTO BIGLIETTO

CURVA NORD : Intero 10,00 euro – ridotto donna 7,00 euro – ridotto over 60 7,00 euro – ridotto under 18 7,00 euro, ridotto diversamente abili 7,00 euro.

: Intero 10,00 euro – ridotto donna 7,00 euro – ridotto over 60 7,00 euro – ridotto under 18 7,00 euro, ridotto diversamente abili 7,00 euro. TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE : Intero 19,00 euro – ridotto donna 14,00 euro – ridotto over 60 14,00 euro – ridotto under 18 14,00 euro – ridotto diversamente abili 14,00 euro.

: Intero 19,00 euro – ridotto donna 14,00 euro – ridotto over 60 14,00 euro – ridotto under 18 14,00 euro – ridotto diversamente abili 14,00 euro. TRIBUNA ADRIATICA NORD : Intero 15,00 euro – ridotto donna 11,00 euro – ridotto over 60 11,00 euro – ridotto under 18 11,00 euro – ridotto diversamente abili 11,00 euro.

: Intero 15,00 euro – ridotto donna 11,00 euro – ridotto over 60 11,00 euro – ridotto under 18 11,00 euro – ridotto diversamente abili 11,00 euro. TRIBUNA ADRIATICA SUD : Intero 15,00 euro – ridotto donna 11,00 euro – ridotto over 60 11,00 euro – ridotto under 18 11,00 euro – ridotto diversamente abili 11,00 euro.

: Intero 15,00 euro – ridotto donna 11,00 euro – ridotto over 60 11,00 euro – ridotto under 18 11,00 euro – ridotto diversamente abili 11,00 euro. TRIBUNA MAJELLA INFERIORE : Intero 25,00 euro – ridotto donna 18,00 euro – ridotto over 60 18,00 euro – ridotto under 18 18,00 euro – ridotto diversamente abili 18,00 euro.

: Intero 25,00 euro – ridotto donna 18,00 euro – ridotto over 60 18,00 euro – ridotto under 18 18,00 euro – ridotto diversamente abili 18,00 euro. TRIBUNA MAJELLA SUPERIORE : Intero 25,00 euro – ridotto donna 18,00 euro – ridotto over 60 18,00 euro – ridotto under 18 18,00 euro – ridotto diversamente abili 18,00 euro.

: Intero 25,00 euro – ridotto donna 18,00 euro – ridotto over 60 18,00 euro – ridotto under 18 18,00 euro – ridotto diversamente abili 18,00 euro. TRIBUNA MAJELLA CENTRALE : Intero 35,00 euro – ridotto donna 25,00 euro – ridotto over 60 25,00 euro – ridotto under 18 25,00 euro – ridotto diversamente abili 25,00 euro.

: Intero 35,00 euro – ridotto donna 25,00 euro – ridotto over 60 25,00 euro – ridotto under 18 25,00 euro – ridotto diversamente abili 25,00 euro. TRIBUNA MAJELLA VIP : Intero 60,00 euro – ridotto donna 42,00 euro – ridotto over 60 42,00 euro – ridotto under 18 42,00 euro – ridotto diversamente abili 42,00 euro.

: Intero 60,00 euro – ridotto donna 42,00 euro – ridotto over 60 42,00 euro – ridotto under 18 42,00 euro – ridotto diversamente abili 42,00 euro. TRIBUNA MAJELLA POLTRONISSIMA : Intero 60,00 euro – ridotto donna 42,00 euro – ridotto over 60 42,00 euro – ridotto under 18 42,00 euro – ridotto diversamente abili 42,00 euro.

: Intero 60,00 euro – ridotto donna 42,00 euro – ridotto over 60 42,00 euro – ridotto under 18 42,00 euro – ridotto diversamente abili 42,00 euro. CURVA SUD SETTORE OSPITI: Tariffa unica 10,00 euro con chiusura delle vendite fissata alle ore 19:00 di venerdì 15 settembre 2023.

NB (ai prezzi sopra indicati occorre aggiungere le spese di commissioni )