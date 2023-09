Pescara-Arezzo: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Tutto pronto allo stadio Adriatico Cornacchia per il fischio d'inizio alle 20,45 di Pescara - Arezzo.

PRIMO TEMPO

Inizia il match e il Pescara parte in attacco. Squadre che cercano fin da subito di creare problemi alle rispettive difese avversarie. Al 5' l'Arezzo entra nell'area del Pescara, cross rasoterra bloccato da Plizzari senza problemi. All'8' Pescara pericoloso con Merola che riceve un buon pallone al centro dell'area, palla deviata in corner. Al 10' Pescara in vantaggio: ottima incursione in area di Milani che spiazza il portiere e serve Tunjov che non sbaglia: 1-0 per i biancazzurri. Un minuto dopo raddoppio del Pescara: dopo il calcio d'inizio Merola riceve palla e arriva solo in area battendo il portiere avversario con un piatto rasoterra a giro: 2-0 per il Pescara. Al 16' timida reazione dell'Arezzo con Mawuli che calcia un tiro cross lontano dallo specchio della porta. Il Pescara sembra controllare la partita, mentre l'Arezzo non riesce a reagire in modo incisivo per mettere in difficoltà i biancazzurri. Partita che si gioca a centrocampo con le squadre che sembrano aver preso le reciproche misure e difficilmente si creano spazi per azioni pericolose. Al 32' l'Arezzo prova a reagire e ottiene il primo corner. Al 33' ammonito Tunjov del Pescara. Gioco fermo per un infortunio proprio di Tunjov. Al 43' bella azione del Pescara con un cross in area di Merola che però non trova nessun compagno per finalizzare.

Pescara: Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Milani; Tunjov, Squizzato, Dagasso; Merola, Cuppone, Accornero. Allenatore Zdenek Zeman

A disposizione:Ciocci, Barretta, Pellacani, Di Pasquale, Moruzzi, Floriani, Staver, Mora, Aloi, Franchini, De Marco, Manu, Cangiano, Masala, Vergani, Tommasini.

Arezzo: Trombini; Renzi, Chiosa, Polvani, Coccia; Eklu Mawuli, Bianchi, Settembrini; Iori, Gucci, Guccione Allenatore Paolo Indiani

A disposizione: Borra, Ermini, Masetti, Risaliti, Montini, Zona, Poggesi, Damiani, Castiglia, Foglia, Gaddini, Kozak, Crisafi.