Pescara-Aquila Montevarchi, la vigilia di Auteri: "Pronti per un gran girone di ritorno"

Inizia il 2022 del Pescara. Domani pomeriggio all'Adriatico la squadra di Gaetano Auteri torna in campo dalla 4a di ritorno, dopo le settimane di stop causate dal Covid, affrontando l'Aquila Montevarchi, la formazione con l'età media più bassa del girone B e falcidiata al momento da 4 casi di positività e diversi infortuni.

Il Delfino invece deve far fronte alle squalifiche ereditate dal 2021 di Illanes e Pompetti. Sono andati via finora Valdifiori e Sanogo, mentre sono arrivati De Risio e Lazcano.

La formazione sarà molto simile all'ultima vista in campo ad Ancona un mese fa. Il nuovo acquisto De Risio possibile grande novità a centrocampo: “Qualche dubbio ce l’ho, ma si ripartirà da alcune scelte di fine anno”, conferma l'allenatore biancazzurro.

Tra i pali torna il 2002 Sorrentino, ora in competizione con due colleghi esperti come Iacobucci e il rientrante Di Gennaro. “Nessun problema con i portieri, sono ragazzi e professionisti esemplari. Sorrentino è un giovane che abbiamo messo dentro e ha fatto molto bene perché ha qualità. Problemi non ne avremo perché basta essere chiari. Ma Di Gennaro e Iacobucci sono persone di grande spessore mentale e culturale, non avremo nessun disguido”.

Dal mercato, Auteri cosa si aspetta? "Togliendo alcune cose davanti, dovremo operare lì. Se arriveranno gli elementi che servono bene, altrimenti io sono contento dei giocatori che alleno. Abbiamo la possibilità concreta di fare un campionato migliore di quello fatto nel girone d’andata”.

Auteri da tempo ha tracciato una linea e non intende incappare di nuovo nlle indecisioni dello scorso autunno, costate molti punti al Pescara: “Abbiamo fatto un’andata un po’ discontinua, soprattutto nel rendimento individuale di alcuni giocatori. Cambiando spesso gli interpreti, siamo andati in difficoltà. Al di là dei moduli, noi dovremo avere sempre la possibilità di cambiare, per questo ci alleniamo. Ma soprattutto dobbiamo giocare da squadra. Abbiamo intrapreso un altro percorso e dobbiamo confermarlo in campo. Poniamo l’obiettivo di vincere le partite. Per farlo, bisogna avere consapevolezza e non commettere errori. Possiamo molto più competitivi di quanto dimostrato nel girone d’andata”.

Montevarchi con quattro positivi e alcuni infortunati: che partita sarà? “E’ una squadra che gioca un ottimo calcio, gli feci i complimenti già all’andata. Si gioca le partite fino all’esasperazione. Ha contenuti, con quattro, cinque giocatori interessanti. Credo abbiamo raccolto anche meno di quanto meritasse. Cerca di aggredire e ripartire, gioca un calcio collettivo. Troviamo subito un avversario tosto. Ma noi contiamo di giocare a calcio come loro, sono sicuro che sarà una bella partita”.

Ormai fuori dal mercato il terzino sinistro Nzita, che però deve riconquistare la fiducia del tecnico: “Le chance le do a tutti, le darò anche a lui. Non c’è nulla di personale tra me e il giocatore, è un elemento di qualità. La mia delusione e insoddisfazione viene da questo: uno con la sua caratura tecnica e fisica deve fare di più. Spesso ha avuto troppi intoppi. E’ intelligente e sa di essere un professionista, per la società lui è un capitale, ma io voglio vederlo in campo, non bastano le promesse”.

Obiettivo della seconda parte di stagione, con la vetta ormai irraggiungibile? “Proviamo a sfidare chiunque attraverso il gioco e i contenuti. Il campo darà il risultato vero. Le prime non le guardiamo, hanno un margine enorme, una media punti pazzesca. Inutile per noi tornare indietro. Non ci sentiamo inferiori a nessuno, ma sappiamo di avere quasi venti punti in meno rispetto alla vetta. Evitiamo gli errori di attenzione che in passato ci hanno castigato, c’è un girone di ritorno da giocare e nel calcio mai dire mai, anche se obiettivamente non faremo pensieri rispetto alle prime. Ora dobbiamo vincere le partite e recuperare qualche posizione in classifica”.

Pescara (3-4-3): 22 Sorrentino; 38 Ingrosso, 18 Drudi, 27 Veroli; 13 Zappella, 19 De Risio, 16 Diambo, 3 Rasi; 97 Clemenza, 9 Ferrari, 7 D’Ursi. All. Auteri.

Aquila Montevarchi (4-2-3-1): 22 Giusti; 2 Achy, 4 Tozzuolo, 6 Dutu, 14 Boccadamo; 29 Carpani, 5 Mercati; 18 Lischi, 31 Doratiotto, 13 Barranca; 9 Gambale. All.: Malotti.

Arbitro: Ancora di Roma.