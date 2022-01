Pescara - Aquila Montevarchi, le formazioni ufficiali

Oggi all'Adriatico alle ore 14:30 il Pescara sfida l'Aquila Montevarchi per la 4a giornata di ritorno del girone B di serie C. Partita trasmessa in diretta da Eleven Sports. Auteri lancia l'ultimo acquisto De Risio a centrocampo, Titolare tra i pali Sorrentino, sulla fascia destra tocca a Cancellotti, mentre in attacco dal 1' chance per Rauti a destra del tridente.

Le formazioni ufficiali

PESCARA

22 Sorrentino, 3 Rasi, 7 D’Ursi, 9 Ferrari, 16 Diambo, 17 Rauti, 18 Drudi, 19 De Risio, 23 Cancellotti, 27 Veroli, 28 Ingrosso.

A disposizione:

14 Iacobucci, 8 Memushaj, 13 Zappella, 24 Bocic, 29 Nzita, 30 De Marchi, 38 Frascatore, 40 Delle Monache, 43 Blanuta, 44 Lazcano 97 Clemenza.

Allenatore: GAETANO AUTERI

AQUILA MONTEVARCHI

22 Giusti, 2 Achy, 5 Mercati, 9 Gambale, 13 Barranca , 14 Boccadamo, 16 Lunghi, 18 Lischi, Carpani, 30 Senzamici, 88 Mionich.

disposizione:

1 Rinaldi, 17 Nyamsi, 23 Lebrun, 24 Giordelli, 25 Cappelli, 26 Tacchini, 27 Porgessi, 28 Boncompagni, 32 Intinacelli.

Allenatore: ROBERTO MALOTTI