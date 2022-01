Pescara-Aquila Montevarchi: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa Pescara

Buon pomeriggio dallo stadio Adriatico, dove è tutto pronto per la gara tra Pescara e Aquila Montevarchi. Fischio d'inizio alle ore 14:30. Biancazzurri privi degli squalificati Illanes e Pompetti, ma sono già stati convocati i neoacquisti De Risio e Lazcano. Il centrocampista vastese partirà subito titolare in coppia con Diambo, Memushaj parte dalla panchina. Toscani falcidiati dai 4 casi di positività al Covid e dagli infortuni. Ben otto assenti per mister Malotti: Amatucci, Martinelli, Dutu, Bassano, Jallow, Tozzuolo, Casiello e Biagi.

Pescara-Aquila Montevarchi: la cronaca

Pescara-Aquila Montevarchi: il tabellino

PESCARA: 22 Sorrentino, 3 Rasi, 7 D’Ursi, 9 Ferrari, 16 Diambo, 17 Rauti, 18 Drudi, 19 De Risio, 23 Cancellotti, 27 Veroli, 28 Ingrosso. A disp.: 14 Iacobucci, 8 Memushaj, 13 Zappella, 24 Bocic, 29 Nzita, 30 De Marchi, 38 Frascatore, 40 Delle Monache, 43 Blanuta, 44 Lazcano 97 Clemenza. All. Auteri.

MONTEVARCHI: 22 Giusti, 2 Achy, 5 Mercati, 9 Gambale, 13 Barranca , 14 Boccadamo, 16 Lunghi, 18 Lischi, Carpani, 30 Senzamici, 88 Mionich. A disp.: 1 Rinaldi, 17 Nyamsi, 23 Lebrun, 24 Giordelli, 25 Cappelli, 26 Tacchini, 27 Porgessi, 28 Boncompagni, 32 Intinacelli.? All. Malotti.

Arbitro: Andrea Ancora di Roma 1.