Il calcio pescarese in lutto: è morto Gino Tagliolini

Il calcio pescarese in lutto: è scomparso oggi l'ex mezzala del Pescara e dell'Angolana, Gino Tagliolini. Un grande talento degli anni 70', poi allenatore stimato e conosciuto in città e in tutto l'Abruzzo. In biancazzurro nel campionato di serie C 1969/1970 agli ordini di mister Mario Tontodonati.

"Parlava di calcio con gli amici e i tifosi tutti i giorni tra piazza Muzii e il lido Pantarei. Dalla serie A passando per il Pescara e finendo nella nostra Eccellenza. Gino era lì a disquisire su tutto con competenza", ricordano gli amici.

Così lo descrivono sul blog Angolananeltempo: "Gino Tagliolini è stato per due campionati, 1971-72 e 1972-73, croce e delizia dei tifosi angolani. Era un giocatore atipico come sono i giocatori di talento. La sua specialità erano gli assist precisi con cui innescava le punte. Non segnava molto ma quando lo faceva era di solito un goal di ottima fattura: da ricordare un goal al Manfredonia nella seconda giornata del 1971-72. Tagliolini in due campionati, con la nostra squadra, ha giocato complessivamente 54 partite segnando 2 reti. Nel 2007-2008 Gino Tagliolini è tornato all'Angolana in qualità di allenatore a Poggio degli Ulivi e a seguire la sua squadra nelle partite interne".

Il cordoglio

Lo ricordano così all'Accademia Biancazzurra: "L ‘ Accademia biancazzurra e il tutto suo staff ,incredula ,e profondamente rattristata si stringe intorno alla famiglia TAGLIOLINI per la grave perdita ! Grazie mister GINO,per essere stato con noi e i nostri campioncini insegnandogli il gioco e la passione per il calcio".

Questo il posto della Renato Curi Angolana: "Una triste notizia. È venuto a mancare l'ex talento nerazzurro Gino Tagliolini. La società tutta si unisce al dolore dei famigliari e porge le più sentite condoglianze. Suo il goal nerazzurro nel derby di campionato col Pescara disputato all'Adriatico col risultato finale di 1-1".

Anche la Pescara calcio in lutto: "Apprendiamo con tristezza della scomparsa di Gino Tagliolini, ex mezzala e talento del calcio Pescarese, che ha vestito la maglia #BiancAzzurra nel Pescara guidato da mister Mario Tontodonati nel campionato di serie C del 1969/70. La società Delfino Pescara 1936 si unisce al dolore dei famigliari e porge le più sentite condoglianze".