Conto alla rovescia per Pescara-Ancona Matelica, inizia il campionato di serie C 2021/2022

Inizia questa sera alle 20,30 all'Adriatico, contro l'Ancona Matelica, il cammino del Pescara nel girone B di serie C. Subito un derby che torna dopo tanti anni per la squadra di Auteri. Di fronte, un'avversaria giovane e ancora difficile da decifrare, anche se nella passata stagione i marchigiani di Colavitto (all'epoca erano il Matelica), allenatore campano abruzzese d'adozione (ex difensore del Lanciano e allenatore in Eccellenza e serie D), hanno raggiunto i play-off da neopromossi e superato i primi due turni contro Samb e Cesena.

I biancorossi giocano con un 4-3-3 molto aggressivo. Nel tridente sarà titolare l'ex Nando Del Sole, arrivato in estate dalla Juventus Under 23. Punta centrale Moretti, teramano, un passato nel San Nicolò:

“Una prima di campionato tosta – ha commentato dopo la rifinitura mister Colavitto – contro una candidata alla vittoria finale, che può contare su una grande qualità tecnica e atletica, con un allenatore navigato. Una partita difficilissima sotto tutti i punti di vista”.

“Sappiamo che i tifosi tengono molto a questa partita – ha concluso il tecnico campano – noi la stiamo preparando al meglio, i ragazzi in settimana si sono allenati sempre bene e l’importante è che si dia tutto in campo. Siamo consapevoli di non essere ancora al massimo e di non avere ancora i novanta minuti nelle gambe, ma sono sicuro che, come anche in Coppa, chi subentrerà dalla panchina potrà darci una grande mano. L’atteggiamento dovrà essere sempre lo stesso, fatto di sacrificio, impegno, voglia di riprodurre ciò che si fa in allenamento alla massima intensità e giusta determinazione. Poi sarà il campo a dare il verdetto”.

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati per la gara: Avella, Bianconi, Canullo, D’Eramo, Delcarro, Del Sole, Di Renzo, Faggioli, Gasperi, Iannoni, Iotti, Masetti, Maurizii, Moretti, Papa, Rolfini, Ruani, Sabattini, Sereni, Tofanari, Vitali, Vrioni.