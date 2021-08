Pescara-Ancona Matelica 2-1: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Prima gara di campionato, in casa, per i biancazzurri agli ordini di Gaetano Auteri, che ripartono dalla Serie C. Stavolta il Pescara ospita l'Ancona Matelica. Ecco la nostra cronaca in tempo reale

Prima gara di campionato, in casa, per i biancazzurri agli ordini di Gaetano Auteri, che ripartono dalla Serie C. Stavolta il Pescara ospita l'Ancona Matelica per la giornata d'esordio del girone B. Da sottolineare che nel tridente avversario è titolare l'ex Nando Del Sole, arrivato in estate dalla Juventus Under 23. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Pescara-Ancona Matelica: la cronaca

Buonasera dallo stadio Adriatico. La partita è appena cominciata. Il primo pallone viene giocato dai marchigiani.

2' Chiarella apre per Zappella, cross dal fondo per De Marchi che viene anticipato in area. 9' conclusione di Del Sole con un sinistro a giro su punizione, Di Gennaro si tuffa sulla sua destra e salva in angolo. 14' Sugli sviluppi di un corner c'è una clamorosa occasione per il Pescara: De Marchi centra il legno!

21' punizione battuta da Memushaj, con la sfera che impatta sulla barriera e poi finisce in angolo. Nulla di fatto dai successivi sviluppi. 30' Sereni entra in area, ma con il mancino calcia a lato. 35' Pescara in vantaggio: D'Ursi si procura l'uno contro uno e apre per Nzita, che colpisce di sinistro in diagonale! 1-0 per i padroni di casa!

40' Pompetti in ritardo su Faggioli, intervento a gamba tesa e punizione per l'Ancona. Occasione per i biancazzurri al 43': D'Ursi va a prendere il pallone sul lato destro dell'area di rigore e scarica un destro basso, ma Vitali respinge. 45' Si conclude un primo tempo piacevole e interessante, che vede momentaneamente avanti il Delfino.

1' Al via la ripresa. 2' conclusione da fuori di Chiarella, sventata da Iotti. 10' Sereni, ottimamente servito da Del Sole, prende in pieno la traversa. 14' De Marchi approfitta di un errore difensivo dell'Ancona Matelica, ma Vitali riesce a salvare deviando la palla in angolo. Al 18' pareggia l'Ancona: il goal è di Faggioli, che anticipa l'intervento di Di Gennaro riportando la situazione in parità.

24' calcio d'angolo battuto da Pompetti, sul secondo palo Drudi incoccia ma il tentativo si spegne sul fondo. 32' Marilungo tocca in area per Ferrari che 'spara' un destro, deviato dalla retroguardia in angolo. 38' cross di Nzita per Ferrari e colpo di testa di quest'ultimo da distanza ravvicinata, ma è ancora una volta traversa.

Incredibile al 45': cross di Nzita e rete di Zappella!!! Biancazzurri di nuovo in vantaggio! È 2-1! Il match termina qui: buona la prima per i ragazzi di Auteri. Grazie per averci seguito e alla prossima.

Pescara-Ancona Matelica: il tabellino

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Cancellotti, Drudi, Frascatore; Zappella, Pompetti, Memushaj, Nzita; Chiarella, De Marchi, D’Ursi. A disp.: Sorrentino, Radaelli, Longobardi, Rasi, Illanes, Valdifiori, Ferrari, Marilungo, Galano, Diambo, Bocic, Ingrosso. All. Auteri

ANCONA MATELICA (4-3-3): Vitali; Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; D’Eramo, Papa, Delcarro; Del Sole, Faggioli, Sereni. A disp.: Canullo, Avella, Iannoni, Bianconi, Gasperi, Rolfini, Sabattini, Moretti, Vrioni, Ruani, Maurizii. All. Colavitto

Arbitro: Di Graci di Como

Reti: Nzita 35' pt, Faggioli 18' st, Zappella 45' st

Recupero: 2' pt, 3' st