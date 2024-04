Pescara-Ancona: la cronaca live della partita [DIRETTA]

A Pescara è tempo di Derby dell'Adriatico. L'avversario di giornata è l'Ancona, invischiato nella lotta per non retrocedere, ed il Cavaliere Armato oggi sarà scortato all'Adriatico da 741 tifosi (polverizzati in pochissime ore tutti i tagliandi a disposizione per i supporters dorici) mentre non ci sarà, almeno per 45 minuti, la presenza della tifoseria organizzata biancazzurra, dato che continuerà la contestazione al presidente Sebastiani che prevede spalti senza ultras nella prima frazione di gioco. Il calcio di inizio del matchè per le 16:30 e se il Pescara cerca punti pesanti per blindare la sesta piazza e provare davvero a mettere nel mirino la quinta del Gubbio (che però ha il vantaggio negli scontri diretti coi biancazzurri), l'Ancona deve vincere per garantirsi la permanenza in categoria senza di rischiare di finire nelle Forche Caudine dei playout. Diramate le formazioni ufficiali, vediamo le scelte dei due allenatori per il calcio di inizio del match diretto da Dario Madonia della sezione di Palermo con l'ausilio dei guardalinee Alessandro Munerati di Rovigo e Glauco Zanellati di Seregno e del quarto uomo Alessio Amadei della sezione di Terni. C'è Merola nelle liste ufficiali diramate, nonostante un affaticamento all'adduttore non risolto: decisivo il provino di stamane.

Pescara (4-3-3): Plizzari; Floriani Mussolini, Brosco, Mesik, Pierno; Tunjov, Squizzato, Meazzi; Merola, Vergani, Accornero. All. Cascione

Ancona (4-2-3-1): Perucchini, Pasini, Cella, Mondonico, Martina; Gatto, Basso; Paolucci, Saco, Cioffi; Spagnoli. All. Boscaglia

La cronaca live - Pescara - Ancona 0-1 - PRIMO TEMPO - Partita iniziata, subito intensità agonistica da ambo le parti. Al 5' Perucchini salva su colpo di testa di Merola, innescato da un cross di Merola. In precedenza ci aveva provato Accornero, invano. Prova ad uscire dal suo guscio l'Ancona, ma al momento il predominio territoriale è bianczzurro. Al 25' Ancona pericolosa con un cross di Basso per Spagnoli che di testa non riesce a centrare la porta di poco.. 2-1 per i dorici il computo dei corner. Al 27' gara momentaneamente sospesa: addetti stanno entrando nello spicchio della Curva Sud dove stazionano i tifosi anconetani. Riprende il match. Ancona in vantaggio al 33' con Spagnoli su bello spunto di Cioffi.

SECONDO TEMPO -