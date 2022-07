Pescara, a Palena la prima amichevole stagionale

Domani pomeriggio alle 17,30 a Palena la prima amichevole stagionale del Pescara, contro i turchi dell’Adana Demirspor, allenati da Vincenzo Montella e dall’ex biancazzurro Daniele Russo. Prevista una buona affluenza di tifosi al campo “Gli Angeli di Palena”: i posti disponibili sono 200 e i biglietti sono già in vendita allo Store di via Carducci (prezzo 5 euro). I sostenitori del Delfino potranno ammirare il primo Pescara della nuova stagione guidato dal nuovo tecnico Alberto Colombo, ma anche vedere qualche stella del calcio, come Mario Balotelli, Gokan Inler e l’ex biancazzurro Birkir Bjarnason, attualmente in forza alla squadra turca. Per quanto riguarda il Delfino, Colombo ha già in mente la prima formazione della stagione, con Sommariva tra i pali, Saccani e Milani terzini, Illanes e Pellacani centrali (ma c’è anche Veroli per una staffetta), Mora mediano con Gyabuaa e Germinario in mezzo al campo (c’è anche Lombardi, difficile vedere già in campo Kraja), Lescano punta centrale con Cuppone e Delle Monache esterni nel probabile 4-3-3 di partenza. Mercoledì prossimo il secondo test estivo, che chiuderà il ritiro di Palena: alle 17,30 i biancazzurri affronteranno il Delfino Curi Pescara di mister Bonati, formazione di Eccellenza che ha già affrontato nei giorni scorsi il Padova a Rivisondoli (risultato finale 4-0 per i veneti).

La preparazione del Pescara proseguirà in sede fino all’inizio ufficiale della stagione. Il 3 agosto il Delfino sarà di scena a Pianella, alle 18 allo Stadio Nardangelo, per un test contro la squadra locale (Promozione). Il 7 agosto alle 18, allo stadio Pavone-Mariani di Pineto, classico triangolare contro i padroni di casa (serie D) e lo Spoltore (Eccellenza). Il 10 e 13 agosto previste le ultime due amichevoli con avversari e orari ancora da stabilire. Il 21 agosto si comincia a fare sul serio: è in programma il primo turno di Coppa Italia, che precede il debutto dei biancazzurri nel campionato di serie C 2022/2023, fissato per domenica 28 agosto.

Calendari e gironi

C'è attesa per la composizione dei gironi: il Pescara rischia di finire nel girone C, ma la società resta convinta di giocare anche nel prossimo torneo nel gruppo B. Il 2 agosto la Lega Pro pubblicherà il calendario del campionato 2022/2023 e i biancazzurri di Colombo conosceranno le tappe del loro cammino. Sperando che porti dritti in serie B.