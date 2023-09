C'è già stato un Perugia-Pescara alla seconda giornata con Zeman sulla panchina biancazzurra

Perugia-Pescara alla seconda giornata di campionato non è una primizia assoluta, anzi. Domenica alle ore 20:45 Grifo e Delfino si sfideranno nella giornata successiva al debutto stagionale per la terza volta a partire dalla stagione 2015-16 ed anche in una di queste circostanze, sempre in terra umbra, a guidare i biancazzurri c'era Zdenek Zeman, tornato sulla panchina il febbraio precedente alla gara dell'11 settembre 2017. E non fu una partita felice: il Pescara cadde per 4-2 sotto i colpi di Di Carmine (doppietta), Han e Monaco. Di Brugman e Benali (su rigore) le reti pescaresi di una sfida giocata davanti a 10.993 spettatori.

L'altro precedente tra le due squadre alla seconda giornata si giocò due stagioni prima, ma a campo invertito e dunque all'Adriatico di Pescara: il Delfino, all'epoca guidato da Massimo Oddo, si impose per 2-1 in data 11 settembre 2015 con reti di Caprari e Memushaj a rendere utile solo a fini statistici la rete biancorossa di Di Carmine allo scadere. Al termine di quella stagione il Pescara festeggiò la promozione in serie A, l'ultima della sua storia.