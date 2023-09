Perugia - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Perugia vs Pescara è una classicissima del calcio degli ultimi anni e domani sera, domenica 10 settembre, alle ore 20:15 vedrà un nuovo capitolo andare in scena al Curi. Il Delfino va a caccia di conferme e continuità dopo l'acuto del debutto in casa contro la Juventus Next Gen, il Perugia invece è reduce dallo 0-0 di Lucca e intende dare la prima gioia stagionale ai suoi tifosi, che non hanno ancora digerito il fatale playout 2020 contro i biancazzurri. Gli ingredienti per una super sfida ci sono tutti.

LE ULTIME - Certe nel Pescara le defezioni degli infortunati Tommasini e Franchini e dei nazionali Tunjov e Staver. Da vlautare Pierno che venerdì (ieri) si è fermato sul finire della seduta pomeridiana a scopo precauzionale, ma sembra si tratti di un lieve affaticamento. In preallarme c'è Floriani Mussolini, ma l'ex Lecce dovrebbe farcela. Mora scalpita e potrebbe avere la meglio su Manu e Dagasso per completare un reparto mediano che avrà in Squizzato ed Aloi i suoi perni. Per il resto confermati gli interpreti che hanno battuto la Juventus Next Gen al debutto. Recuperato Cangiano, che partirà dalla panchina come Vergani. Nel cantiere aperto chiamato Perugia possibile debutto dal 1' di Federico Ricci, il colpo biancorosso di un mercato che rispetto alle altre squadre ha avuto una appendice in virtù dell'estete di ricorsi e carte bollate che alla fine ha negato al Grifo il ritorno in B a tavolino dopo l'amara retrocessione dello scorso anno.

PROBABILI FORMAZIONI - Perugia (4-3-3): Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic, Cancellieri; Acella, Bartolomei, Iannoni; Ricci, Matos, Lisi All. Baldini. Pescara (4-3-3): Plizzari; Pierno (Floriani Mussolini), Brosco, Mesik, Milani; Aloi, Squizzato, Mora (Dagasso); Merola, Cuppone, Accornero. All. Zeman

L'ARBITRO - Ad arbitrare la sfida del Curi sarà Marco Emmanuele della sezione di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Marco Cerilli di Latina e Egidio Marchetti di Trento, mentre il IV Uomo sarà Mattia Nigro della sezione di Prato.

Per lui domenica sarà l’esordio in questa stagione. Lo scorso anno il fischietto toscano diresse due fare dei biancazzurri: Pescara-Cerignola 2-0 (gol di Lescano su rigore e Vergani nella ripresa) e Avellino-Pescara, terminata 1-0 in favore degli irpini (rete di Kanoute).

PRECEDENTI - Ad oggi sono più di 50 gli incontri tra le due formazioni. La prima sfida si è svolta nel 1933 proprio in Serie C, campionato che all’epoca era chiamato Prima Divisione: 1-1 il finale. In Serie A invece il primo incontro risale alla stagione 1977-78 con il risultato finale di parità sempre per 1-1.

DOVE VEDERE LA PARTITA - Perugia-Pescara, partita valida come seconda gara del girone B Lega Pro, in programma il 10 settembre alle 20.45 allo stadio Curi, sarà trasmessa in diretta streaming su Sky Sports e in streaming su Now