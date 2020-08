Finale ritorno play out Perugia-Pescara, i biancazzurri restano in serie B

Il Pescara resta in serie B al termine di una partita tanto incredibile quanto infinita. La finale di ritorno dei play out con il Perugia viene infatti decisa solo ai rigori. Nei minuti regolamentari la partita finisce con lo stesso risultato dell'andata, ma a parti invertite: sono infatti gli umbri a imporsi 2-1 sulla squadra di Sottil.

I goal maturano tutti nella prima frazione. Prima c'è il Delfino che va in vantaggio al 15' con Pucciarelli, poi i padroni di casa rimontano: dopo soli tre minuti già arriva il pareggio ad opera di Kouan, mentre al 40' il Perugia raddoppia con Melchiorri. I biancazzurri non riescono a sbloccare il punteggio nonostante ci provino per tutta la ripresa, e sono così costretti ad andare ai supplementari.

Nulla di fatto anche dalla successiva mezz'ora di gioco, fino a quando l'arbitro non emette il suo decreto: calci di rigore. San Fiorillo fa il doppio miracolo e para i tiri di Buonaiuto e Iemmello, dopo di che Masciangelo si trova tra i piedi la palla del match point e non sbaglia, condannando all'inferno l'ex tecnico Oddo.

Tabellino

Perugia (3-5-2): Vicario, Rosi (dal 35′ st Falzerano), Gyomber, Sgarbi, Mazzocchi, Kouan (dal 28′ st Carraro), Nicolussi Caviglia (dal 9′ st Buonaiuto), Nzita, Dragomir, Falcinelli (dal 28′ st Iemmello), Melchiorri (dal 10′ st Konate). A disp.: Albertoni, Fulignati, Righetti, Capone. All. Oddo

Pescara (4-3-3): Fiorillo, Zappa, Campagnaro (dal 8′ sts Scognamiglio), Bettella, Masciangelo, Memushaj, Palmiero (dal 18′ st Busellato), Kastanos (8′ sts Melegoni), Galano, Maniero (dal 44′ st Clemenza), Pucciarelli (dal 44′ st Bocic). A disp.: Alastra, Del Grosso, Elizalde, Crecco, Bruno, Pavone, Belloni. All. Sottil

Reti: al 15′ pt Pucciarelli, al 18′ pt Kouan, al 40′ pt Melchiorri

Ammonizioni: Gyomber, Kouan, Mazzocchi, Memushaj, Melchiorri, Maniero, Sottil, Carraro, Clemenza, Scognamiglio

Recupero: 3′ pt, 6' st, 1' pt suppl., 1' st suppl.