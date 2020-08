Perugia - Pescara, la gara di ritorno dei play out affidata all'arbitro Aureliano

Sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna ad arbitrare la partita di ritorno dei play out fra Pescara e Perugia. L'ufficializzazione è arrivata questa mattina, mentre al Var sarà presente Sacchi. Il match si disputerà domani dalle 21 nel capoluogo umbro, dove il Pescara cercherà di difendere la vittoria ottenuta in casa all'Adriatico Cornacchia lo scorso 10 agosto quando si è imposta sulla squadra guidata da Oddo per 2-1.

Ricordiamo che il giudice sportivo ha squalificato per una giornata il dirigente accompagnatore del Pescara Andrea Gessa per il lancio del secondo pallone in campo avvenuto nei minuti finali dell'incontro, e che ha scatenato polemiche ed accuse da parte della società del Perugia.